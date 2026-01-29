Naši Portali
Progovorio o europskom putu

Picula nakon odlaska u Beograd poslao jasnu poruku, Vučiću se ovo neće svidjeti: 'Nema razloga za optimizam'

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula iskoristio je priliku za razgovor s novinarima u Beogradu na kraju svog posjeta
29.01.2026.
u 22:53

Prema njegovim riječima, interes vlasti svodi se na korištenje europskih fondova, dok se stvarne reforme izbjegavaju

Europska unija uputila je nove, oštre kritike Srbiji zbog usvajanja amandmana vezanih uz reformu pravosuđa, koje kritičari ocjenjuju kao korak prema dodatnom jačanju ovlasti predsjednika Aleksandar Vučić. Promjene dodatno zadiru u neovisnost tužiteljstva i sudstva. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je da odluka srpskog parlamenta predstavlja „ozbiljan korak unazad na europskom putu Srbije“. Vučić, s druge strane, tvrdi da su mu stručnjaci potvrdili kako su amandmani u skladu s Ustavom.

O europskim perspektivama Srbije u emisiji RTL Danas govorio je Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Na pitanje ide li Srbija unazad, Picula je odgovorio: „Da. Nakon neposrednog uvida u situaciju u Srbiji, mislim da ne samo ja, nego i svi koji iole poznaju razvoj događaja u Srbiji nemaju razloga ni za kakav optimizam kada je riječ o europskim perspektivama države.“

Dodao je kako se radi o režimu koji ignorira kritike iz Bruxellesa i sustavno uklanja sve mehanizme koji bi mogli ograničiti vlast. Komentirajući činjenicu da tijekom posjeta Beogradu nisu bili primljeni od najviših dužnosnika, Picula je rekao: „Mislim da je to jedno od boljih priznanja za ovu ad hoc misiju Europskog parlamenta.“

Istaknuo je da su umjesto odgovora o unutarnjim i vanjskopolitičkim pitanjima dobivali teme koje ih nisu zanimale, ponajviše o hrvatsko-srpskim odnosima. O izložbi o Jasenovcu Picula je kazao: „To prije svega pokazuje jedan manipulatorski odnos prema žrtvama jednog užasnog zločina“, naglasivši da je riječ o pokušaju javnog iskazivanja antieuropskih i antihrvatskih stavova aktualne vlasti u Srbiji.

Na pitanje hoće li Srbija ikada ući u Europsku uniju, Picula je bio izravan: „Mislim da sadašnje vodstvo Srbije ne želi ulazak u Europsku uniju.“ Prema njegovim riječima, interes vlasti svodi se na korištenje europskih fondova, dok se stvarne reforme izbjegavaju. Izrazio je nadu da je reakcija Marte Kos znak promjene politike Bruxellesa, iako upozorava da dio europskih institucija i dalje pokazuje sklonost „tetošenju Vučića“.

EU uvodi ograničenja na gotovinu: Sloboda plaćanja pod povećalom
Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija Europski parlament Tonino Picula

Komentara 6

Pogledaj Sve
PE
Pentagon
23:19 29.01.2026.

Nek im EU zavrne pipu i gotovo. Izolirati i nefinancirati.

KO
Kone
23:05 29.01.2026.

U Srbiji nakon pada Miloševića vlada besmisao njihova lažna povijest i ideologija ih koći i ruši .

GN
GNKDZ1986
23:13 29.01.2026.

Vučić će pognuti glavu jer bez Europe leba će biti gladni.

