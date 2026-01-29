Trumpova 'armada' nadire, stigao i ključni sustav koji rješava sve scenarije

Američko raspoređivanje novih vojnih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana signalizira veliku prijetnju s obzirom na rastuće napetosti s Iranom. Washington šalje kombinaciju nosača zrakoplova, razarača i specijaliziranih zrakoplova za elektroničko izviđanje, dok se regionalni saveznici pripremaju za sve scenarije. Cilj ove strateške prisutnosti nije samo pokazati vojnu moć, već i osigurati kontinuitet obavještajnog nadzora, zaštitu američkih i savezničkih interesa te balansiranje kompleksne geopolitičke situacije u regiji.



Dok je američki predsjednik Donald Trump jučer nagovijestio "masivnu flotu" brodova koja se kreće prema Bliskom istoku usred eskalacije napetosti s Iranom, u regiju je pristiglo više vojnih sredstava, uključujući specijalizirani zrakoplov za prikupljanje elektroničkih obavještajnih podataka, za koji se očekuje da će biti ključan u rješavanju različitih scenarija, uz nekoliko razarača.