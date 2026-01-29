Američko raspoređivanje novih vojnih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana signalizira veliku prijetnju s obzirom na rastuće napetosti s Iranom. Washington šalje kombinaciju nosača zrakoplova, razarača i specijaliziranih zrakoplova za elektroničko izviđanje, dok se regionalni saveznici pripremaju za sve scenarije. Cilj ove strateške prisutnosti nije samo pokazati vojnu moć, već i osigurati kontinuitet obavještajnog nadzora, zaštitu američkih i savezničkih interesa te balansiranje kompleksne geopolitičke situacije u regiji.
Dok je američki predsjednik Donald Trump jučer nagovijestio "masivnu flotu" brodova koja se kreće prema Bliskom istoku usred eskalacije napetosti s Iranom, u regiju je pristiglo više vojnih sredstava, uključujući specijalizirani zrakoplov za prikupljanje elektroničkih obavještajnih podataka, za koji se očekuje da će biti ključan u rješavanju različitih scenarija, uz nekoliko razarača.
Trumpova 'armada' nadire, stigao i ključni sustav koji rješava sve scenarije
To je isti broj brodova koji su pratili udarnu skupinu nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford tijekom njezina raspoređivanja na Karibima prije otmice venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura
