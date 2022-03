U Moskvi priveli i djecu na prosvjedu ispred ukrajinskog veleposlanstva

Bjeloruska novinarka Hana Liubakova na Twitteru je objavila vijest da je ruska policija privela petero djece koji su prosvjedovali protiv ruska invazije na Ukrajinu.

Djeca, u starosti od 7 do 11 godina, bili su na prosvjedima pred ukrajinskom ambasadom u Moskvi zajedno sa svojim roditeljima kada su uhićeni.

#Russia In Moscow, five children between 7 and 11 have been detained for protesting against the war. They came to the Ukrainian embassy with parents. After a lawyer came, they were released from detention pic.twitter.com/qMFAwYUAKN