Raste broj civilnih žrtava: U granatiranju u Žitomiru više poginulih, traje potraga u ruševinama kuća

Ratne operacije ruskih snaga u Ukrajini traju već sedmi dan za redom. Američki državni tajnik Anthony Blinken rekao je na Vijeću za ljudska prava UN-a da ruski "zločini" u Ukrajini rastu iz sata u sat zbog napada na civilne mete. U napadima na Harkiv pogođeno je stambeno naselje u blizini bolnice, a nedaleko od Hersona stradalo je čak petero članova jedne obitelji.

Ruski i ukrajinski pregovarači održali su prvi krug pregovora u ponedjeljak nakon ruske invazije na susjednu zemlju 24. veljače, ali na sastanku nije napravljen nikakav napredak. Samo je dogovoreno da se pregovori nastave, no nije određen nikakav datum mogućeg drugog kruga. Od početka ruske invazije na Ukrajinu zapadne zemlje su donijele niz paketa financijskih sankcija Moskvi, isključivši ruske banke iz međunarodnog platnog sustava Swifta, važnog dijela međunarodnih financija.

01:28 - Svjetska banka objavila je da priprema tri milijarde dolara hitne pomoći Ukrajini, od čega bi najmanje 350 milijuna moglo biti pušteno ovaj tjedan.

"Pripremamo paket potpore od 3 milijarde dolara u nadolazećim mjesecima, počevši s brzom isplatom od najmanje 350 milijuna dolara koji će biti dostavljen Upravnom odboru na odobrenje ovog tjedna", objavila je Svjetska banka u zajedničkom priopćenju s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Nakon ove isplate slijedi 200 milijuna dolara "za zdravstvo i obrazovanje", dodala je.

"Duboko smo šokirani i ožalošćeni razornim ljudskim i ekonomskim posljedicama rata u Ukrajini", istaknule su Svjetska banka i MMF koji namjeravaju "hitno" povećati svoju pomoć Kijevu.

"Ljudi se ubijaju, ranjavaju i prisiljavaju na bijeg, a nanosi se ogromna šteta fizičkoj infrastrukturi zemlje. Stojimo uz narod Ukrajine kroz ove užasne događaje", dodale su ove dvije institucije.

Svjetska banka je precizirala da će njezin paket pomoći uključivati ​​“mobilizaciju financiranja od nekoliko razvojnih partnera”. Sa svoje strane, MMF naglašava da će koristiti "svoj instrument brzog financiranja" koji bi njegov upravni odbor mogao ispitati "od sljedećeg tjedna".

Fond također podsjeća da će 2,2 milijarde dolara već biti dostupno "do kraja lipnja" u okviru drugog instrumenta pod nazivom "stand-by aranžman". Ovaj se sporazum koristi za "brzo reagiranje na potrebe zemalja za vanjskim financiranjem i za potporu politikama koje su namijenjene izlasku iz kriznih situacija".

01:05 - Ukrajinska služba za hitne slučajeve objavila je snimku posljedica zračnog napada u Žitomiru.

00:53 - Četiri osobe poginule su u Žitomiru u granatiranju, naveo je savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Gerashchenko, prenosi The Guardian. Raketa je, kako navodi Gerashchenko, bila usmjerena na obližnju vojnu bazu.

- Do sada su četiri osobe umrle. Uključujući i dijete - rekao je.

Ukrajinska služba za hitne slučajeve izvijestila je kako je u napadu oštećeno 10 kuća te prozori na bolnici.

Prema posljednjim informacijama koje su objavili, dvije su osobe poginule, a tri su ozlijeđene. Kako navode, vjeruje se da ispod urušenih kuća ima još ljudi.

00:49 - Projektil je pogodio privatno rodilište u blizini Kijeva, naveo je na Facebooku ravnatelj rodilišta Vitaliy Gyrin's.

- Projektil je pogodio rodilište. Pričinjena je velika šteta, ali zgrada stoji. Svi su evakuirani - naveo je te obavijestio građane da ne dolaze u kliniku.

00:27 - U Mariupolju se čula nova uzbuna za zračni napad. Stanovnicima je naložena da odu u najbliže sklonište.

⚡️Air raid alert in Mariupol.



Residents should go to the nearest shelter.