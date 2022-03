Dirljiva scena ganula mnoge: Kad je ratno ludilo počelo, Ukrajinac i Rus zagrlili su se kao braća

Ratna agresija Rusije na Ukrajinu i dalje ostavlja posljedice u svijetu sporta. To se ponajviše odnosi na izbacivanje ruskih klubova i saveza iz sportskih natjecanja, ali i na same ruske kao i ukrajinske sportaše koji i dalje nastupaju u drugim državama. Ne postoji bolji primjer zajedništva običnih nedužnih ljudi iz tih zemalja od onoga u Atalanti, gdje zajedno igraju ukrajinski reprezentativac Ruslan Malinovski i ruski reprezentativac Aleksej Mirančuk. Malinovski je u četvrtak u Europskoj ligi dao dva gola protiv Olympiacosa (3:1), a Mirančuk je u ponedjeljak postigao pogodak u 4:0 pobjedi protiv Sampdorije u prvenstvu. Ni jedan ni drugi nisu slavili svoje pogotke te su i više nego jasno pokazali da su protiv rata.

’Nogomet ujedinjava’

”U našoj svlačionici dva naroda koja ratuju imaju lica Ruslana i Alekseja. Ruslan je introvertiran klinac, ali uvijek na raspolaganju i jakog karaktera. Aleksej je jednostavan dečko, možda najbolji kojeg znam. Stidljiv, ali i strastven poput mene. Kada je ratno ludilo okrenulo Rusiju protiv Ukrajine, oni su se zagrlili. Njihovu zagrljaju pridružili smo se svi i nastavit ćemo tako u ovim teškim vremenima jer mi smo velika obitelj. Ovako nogomet ujedinjava ono što ljudska zloba pokušava dijeliti. Zaustavite rat u Ukrajini”, poručio je njihov suigrač Matteo Pessina.

Dok i Rusi i Ukrajinci iz svijeta sporta pozivaju na mir, krovne sportske organizacije nemaju izbora te nastavljaju izbacivati Rusiju iz međunarodnih natjecanja, ali i oduzimati počasti i nagrade. Rusi i njihovi saveznici Bjelorusi isključeni su iz svih međunarodnih hokejaških te klizačkih natjecanja, a Rusiji je oduzeto i domaćinstvo Svjetskog prvenstva za odbojkaše. Svjetski badmintonski savez (BWF) i Svjetski savez plivačkih sportova (FINA) dopuštaju nastupe ruskim sportašima, ali su zabranjena njihova nacionalna obilježja. Ni u nogometu nije sve gotovo. Nakon što su Fifa i Uefa izbacile rusku reprezentaciju i klubove iz svih natjecanja, Krovna udruga profesionalnih nogometaša FIFPro traži od Fife da nogometašima omogući jednostrani raskid ugovora s ruskim klubovima, što bi im omogućilo da odu bez odštete, odnosno da jednostavno pobjegnu iz Rusije.

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI Bergamo, Italy, 28th February 2022. Messages of support for Ukranian midfielder Ruslan Malinovskyi of Atalanta and Peace are seen during the Serie A match at Gewiss Stadium, Bergamo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images Photo: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATION

Putin izgubio crni pojas

– Pozivamo Fifu da to učini i promijeni pravilo jer to može učiniti u ovakvim situacijama. Sjetimo se samo kako je 2020. godine automatski produljila sve ugovore igračima zbog pandemije koronavirusa. Ova situacija iznimno je uznemirujuća i apeliramo na Fifu da odmah to riješi – rekao je predsjednik FIFProa Louis Evrard u intervjuu za nizozemski Voetbal.

Dodajmo svemu ovome kako je ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon izgubljene funkcije počasnog predsjednika Međunarodnog džudo saveza, izgubio i svoj crni pojas u Međunarodnom tekvondo savezu kao i Fifin orden.