VIDEO Borba s ogromnom buktinjom kod Jesenica, stižu prve snimke: Brane se kuće na više lokacija, situacija je alarmantna
VIDEO Borba s ogromnom buktinjom kod Jesenica, stižu prve snimke: Brane se kuće na više lokacija, situacija je alarmantna

Autori: Vecernji.hr , Pejo Gašparević
11.08.2025.
u 08:38

Zbog požara je prekinut promet Jadranskom magistralom (DC8) između Splita i Omiša kraj Jesenica

  • U noći iza 2 sata izbio je požar iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo i u tijeku je gašenje 
  • Od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša
  • U pomoć su stigli i kanaderi
TIJEK DOGAĐAJA: 8:35 - Facebook stranica "Vatrogasci - 193" objavila je nekoliko videa požara. Na njima se vidi velika buktinja, kao i intervencija kanadera.

8:08 -  Požar koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita, gasi 150 vatrogasca s 50 vozila, a vatra je na nekim mjestima ugrožavala i kuće ali su intervencijom vatrogasaca spašene, doznaje se od glavnog vatrogasnog zapovjednika splitsko-dalmatinske županije Ivana Kovačevića. "U gašenje požar uključila se se jutro i tri kanadera," rekao je Kovačević u ponedjeljak ujutro Hini. 

Veliki požar iznad Krila Jesenice

8:06 - Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da je evakuirano nekoliko osoba, javlja HRT.

7:30 - Od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju promet i potpora su vatrogascima.  Promet se iz Omiša preusmjerava na cestu preko Tugara, a  policijski službenici su uspostavili punkt  i na raskrižju iza Stobreča i preusmjeravaju vozače na cestu preko Žrnovnice. Pozivaju se vozači da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu.

7:20 - Kako doznaje 24sata za sada nema teže ozlijeđenih, a na teren su stigla tri kanadera, a oko 8 sati u pomoć će stići i četvrti. Dalmacija Danas javlja da je situacija alarmantna. Požar je aktivan, a vatrogasci brane objekte na više lokacija. Prema posljednjim informacijama, vatra je tijekom noći stigla do kuća u Krilu, no vatrogasci su je uspjeli zaustaviti u posljednji trenutak.

"Situacija nije dobra, došlo je do samih kuća, branimo ih", kazao je za 24sata kratko Pavao Tomić iz DVDa Dugi Rat.

Na terenu su 133 vatrogasca, 44 vozila… Požar je aktivan, brane se objekti javlja Slobodna Dalmacija. Splitska policija izvijestila je da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima. "Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu. Jutros oko 02,54 sati iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo došlo je do izbijanja požara i u tijeku je gašenje.

Saborska zastupnica Marijana Puljak na svom je Facebook profilu podijelila fotografije i video požara te navela: "Požar od Sumpetra, širi se prema Krilu Jesenice i gore prema starom selu! Držite se ljudi!"

CB
cro.bos.
08:37 11.08.2025.

Ko to noĉu pali korov?

ZA
zagabria4
08:37 11.08.2025.

Pa zar opet požar tamo. Koga se uhvati, za prvo drvo

LE
Levanto
07:14 11.08.2025.

I uvik blizu kuć. Fala Bogu da nema jakoga vitra.

