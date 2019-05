Zapalio se ruski zrakoplov, najmanje 13 mrtvih. Mogući uzrok nesreće je udar groma!

Na moskovskom aerodromu Šeremetjevo zapalio se jedan od zrakoplova, prenosi RT.

Ruski putnički zrakoplov Suhoj Superjet-100 sa 78 putnika poletio je sa Šeremetjeva za Murmansk ali je ubrzo nakon polijetanja zatražio odobrenje procedure hitnog slijetanja zbog požara, objavili su ruski državni mediji.

Uzrok požara i prisilnog slijetanja je udar munje o zrakoplov koji je uzrokovao otkazivanje pojedinih komandi aviona.

26 человек пострадали при «огненной» посадке суперджета в аэропорту «Шереметьево». pic.twitter.com/lIBFwTc7Cx

Trinaest ljudi poginulo je u nesreći ruskog zrakoplova koji je prinudno sletio u nedjelju u moskovsku zračnu luku Šeremetjevo jer je u njemu izbio požar neposredno nakon polijetanja, objavila je agencija TASS navodeći liječničke izvore. RT prenosi da je među njima i dvoje djece.

Ruska televizija prikazala je snimke aviona koji slijeće s repom u plamenu.

Nakon slijetanja iz njega se dizao crni dim.

"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK

Započela je istraga koja će pokušati otkriti uzroke nesreće.

Podsjetimo, jučer je na Floridi zrakoplov s 143 putnika i članova posade otklizao u rijeku u gradu Jacksonville. Nesreća se dogodila kada je zrakoplov pokušao sletjeti u vojnu bazu tijekom grmljavinskog nevremena. Tada je ozlijeđena 21 osoba.

Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz