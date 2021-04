Na kuću oporbene političarke netko bacio molotovljev koktel, Janša: 'Nitko nije reagirao kad su nas napadali'

Vodeći slovenski političari, a među njima predsjednik Borut Pahor i premijer Janez Janša osudili su kao neprihvatljiv čin nasilja napad molotovljevim koktelom na kuću lokalne političarke u Črnomelju.

Kroz prozor kuće članice gradskog vijeća u Črnomlju Vesne Fabjan, inače profesorice zemljopisa i povijesti na tamošnjoj srednjoj školi, a članice stranke Lista Marjana Šareca (LMŠ), u petak navečer je u sobu za dnevni boravak bačena zapaljena boca s petrolejem koja je onda eksplodirala dok je obitelj bila u kući.

Policija je ustvrdila da je u manjem požaru koji su članovi obitelji pogasili pričinjeno štete za oko dvije tisuće eura, no srećom nitko nije ozlijeđen.

Istraga se nastavlja, a Fabjan je izjavila da ni u snu ne može pretpostaviti tko je počinitelj ni koji su mu motivi.

U Sloveniji je u vrijeme krize izazvane pandemijom nastupilo i vrijeme žestoke političke retorike, pa i "govora mržnje" između vladajućih i opozicije, no izuzimajući verbalne ratove i prepucavanja među samim političarima fizičko nasilje u Sloveniji je izuzetno rijetko.

Marjan Šarec, bivši premijer, u subotu je napisao na Twitteru da se radilo o "kukavičkom činu" koji se ne može opravdati ničim, no da je to i odraz "sve više društvene netolerancije u društvu, "što se prije ili kasnije" pokaže i u fizičkom nasilju.

Predsjednik Pahor je u nedjelju, u izjavi za javnost, naveo da je riječ o gnusnom i neprihvatljivom činu nasilja koji zahtijeva osudu cijele demokratske javnosti, te pozvao policiju da što prije otkrije napadača i motive koji još nisu poznati, kako bi bio kažnjen.

"Razumijem brige, tjeskobe, strahove i ljutnju koja postoji među nama, no time ne smijemo opravdavati nasilje, ni verbalno niti fizičko", napisao je Pahor.

"Ocjenjujem da je kod nas dovoljno snage kako bismo sadašnju krizu pobijedili na miran način", poručio je i pozvao na odricanje od nasiljar.

Napad na kuću černomaljske političarke osudili su i Socijalni demokrati (SD), demokršćanska Nova Slovenija (NSI), te drugi politički čelnici i stranke.

U nedjelju je napad osudio i premijer Janez Janša, ali je pri tome, aludirajući na oporbenu ljevicu, primijetio da nisu osudili pojave kad su njemu i drugim vladinim službenicima demonstranti protiv vladinih epidemioloških mjera verbalno prijetili i napadali ih.

"Napad na kuću općinske vijećnice u Črnomlju je kazneno djelo vrijedno osude i kazne i to bez obzira na motiv. No, iznenađuje me ovako brza reakcija onih koji su šutjeli na slične napade na neke novinare i fotografe prilikom protuvladinih prosvjeda te nakon prijetnji koje su se pojavljivale protiv članova vlade i drugih dužnosnika, među kojima su bile i prijetnje smrću", napisao je na Twitteru Janša.

