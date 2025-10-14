Naši Portali
sadrže psihotropne tvari

Na Bajakovu zaustavljen Srbin s 75.475 komada tableta

Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
14.10.2025.
u 12:43

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako je 54-godišnjak počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske

Jučer, 13. listopada u 14,06 sati na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo kontroliran je teretni automobil s pridodanim priključnim vozilom registarskih oznaka Srbije i vozač, 54-godišnji državljanin Srbije.

Pregledom skupa vozila, obavljenim u suradnji s djelatnicima carine, pronađeno je i oduzeto 75.475 komada tableta koje sadrže psihotropne tvari koje se nalaze na Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga Ministarstva zdravstva.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako je 54-godišnjak počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. 
