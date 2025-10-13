Carinici u čudu gledali što je vozač hitne pomoći pokušao prošvercati u Hrvatsku: Pogledajte što su pronašli

Carina je imala zanimljiv ulov na graničnom prijelazu Bajakovu gdje su zaustavili vozilo hitne pomoći. Kako su priopćili, carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Osijek spriječili su nezakonit unos 276 komada boja za kosu.

Oni su jučer na graničnom prijelazu Bajakovo zaustavili vozilo hitne pomoći turskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Turske. U prostoru za smještaj pacijenata iza pomoćne stolice pronađene su boje za kosu koje vozač nije prijavio prilikom ulaska u Hrvatsku.

Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100 eura te je okrivljeni platio dvije trećine kazne u iznosu od 1.400 eura, a predmetna roba odmah mu je oduzeta.