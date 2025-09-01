62-godišnji muškarac iz Turske uhićen nakon napada na policijskog službenika

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Turske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Napad na službenu osobu. Naime, 28. kolovoza, prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu Bajakovo, 62-godišnjak je odbio predati dokumente carinskom službeniku radi obavljanja službene radnje te odbio postupiti po zapovijedima policijskih službenika, a potom rukom udario policijskog službenika u tijelo.

Radi odbijanja napada na sebe i sprječavanja otpora, policijski službenici su nad 62-godišnjakom uporabili sredstva prisile, no on je nastavio pružati otpor te ugrizao istog policijskog službenika za ruku. Doveden je u službene prostorije Postaje granične policije Bajakovo, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Uz kaznenu prijavu upućenu nadležnom državnom odvjetništvu, osumnjičeni je 29. kolovoza predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Županijski sud u Vukovaru mu je rješenjem odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Osijeku. Policijski službenik je zadobio lake tjelesne ozljede.