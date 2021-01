Duge cijevi na ulicama Vodica nakon ubojstva poduzetnika. Još tri osobe upucane u Šibeniku

Jedna muška osoba ubijena je oko 13 sati u Vodicama, a policija traga za zasad nepoznatim napadačem. Policija je isto tako objavila da su pronašli tijela tri osobe u zgradi kod Južne magistrale, za koje se vjeruje da su umrli nasilnom smrću.

Tijek događaja:

15:42 - Policijski službenici su i na području Ražina nedaleko od TLM-a gdje su pronađena tijela tri osobe.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

15:48 - Najbolji prijatelj ubijenog poduzetnika ispričao je za Večernji list što se dogodilo. Više pročitajte OVDJE

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

15:47 - Policijski punkt kod Šibenika

Foto: Frane Šarić

15:14 - Policija objavila detalje.

“Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je u 12:56 sati dojavu da je u Vodicama, u vozilu pored ceste pronađen mrtav muškarac.

U 13:23 sati policija je od Hitne medicinske pomoći zaprimila drugu dojavu o pronalasku tri mrtve osobe, dva muškarca i žena, u jednom objektu na Južnoj magistrali. Prve informacije ukazuju da su osobe umrle nasilnom smrću.

Na oba mjestu događaja započinje se s provođenjem očevida, a u ovom trenutku ne možemo potvrditi da li je smrtno stradavanje osoba povezano. Odmah po saznanju na teren su upućene dodatne policijske snage s ciljem pronalaska osobe na koju u ovom trenutku upućuju informacije da bi se mogla dovesti u vezu sa smrti pronađenih osoba.

Policijska uprava šibensko-kninska promptno će izvještavati javnost s novim, provjerenim i potvrđenim, informacijama.”

14:40 - Postavljeni su i policijski punktovi. Prvi kod Pirovca, drugi kod vodica.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:37 - Prema pisanju Sibenik.in, pucnjava je bila u Ražinama nedaleko od TLM-a. Navodno su propucane dvije osobe u Šibeniku.

14:35 - Prema neslužbenim informacijama u pucnjavi je stradao vlasnik jednog trgovačkog centra, no te informacije policija nije potvrdila iako barata s njegovim imenom. Još nitko ga ne objavljuje, tek se navodi kako je propucan Mercedes jednog vodičkog poduzetnika. Propucani Mercedes navodno je ispred trgovine Djelo. A počelo se špekulirati da nije samo jedna osoba stradala u pucnjavi na više lokacija. Policija s dugim cijevima hoda po Vodicama.

14:15 - U Vodicama su šokirani saznanjem da se dogodilo ubojstvo i nekoliko naših sugovornika tvrde kako kolaju različite informacije i da ne mogu sa sigurnosti reći što se dogodilo, ne samo u Vodicama već i u Šibeniku. No, to ne možemo znati jer policija ni mještanima ništa ne govori.

14:15 - Nešto prije 13 sati dobili smo dojavu o ubojstvu u Vodicama. Još uvijek vam ne mogu potvrditi sve, ali je najvjerojatnije o ubojstvu. Činjenica je da je u Vodicama frka i strka. Kad prikupimo sve informacije izaći ćemo s podacima u javnost - rekao je ovo za Večernji list Šime Pavić, glasnogovornik šibenske policije ne htjedući potvrditi navode da je iz automatske puške dok je bio u automobilu ispred trgovine ubijen poznati vodički poduzetnik.

Policija je, kako nam je potvrdio Šime Pavić, na terenu, a informacije o počinitelju koji je navodno još uvijek u bijegu iz šibenske policije nam nisu htjeli davati sve do okončanja istrage i potjere.

Do nas su doprle informacije da je pucnjave bilo i na području Šibenika, te i da tamo ima upucanih. No, to ne možemo znati jer policija ni mještanima ništa ne govore. U svakom slučaju, ljudi su prestrašeni i šokirani, rekao nam je jedan Vodičanin.