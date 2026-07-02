Nakon višemjesečnog prekida, iz osječke Zračne luke ponovno letovi za Zagreb i Jadran

Nakon što su krajem ožujka ostali bez polovine letova, iz Zračne luke Osijek stižu dobre vijesti. Naime, nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja 2026. ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz Zračne luke Osijek obavlja aviokompanija Trade Air.

Riječ je o PSO letovima unutar Hrvatske koje država subvencionira jer su od javnog interesa, ali nisu komercijalno isplative avioprijevoznicima. Nakon što je Trade Airu 28. ožujka ove godine istekao važeći ugovor, došlo je do prekida operacija na PSO linijama. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tada su nam pojasnili kako su se novi programi i natječaj pripremali, ali su kasnili zbog usklađivanja s novim pravilima Europske unije o državnim potporama te da se nije radilo o ukidanju letova nego o prilagodbi pravilima kako bi se izbjegle pravne posljedice.

Tako će od 20. srpnja putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. - Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje - objavili su iz Zračne luke Osijek.

Prodaja karata započela je danas u 12 sati putem mrežne stranice Trade Aira, a karte je moguće kupiti i u 45. paraleli, putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje putnici mogu dobiti sve potrebne informacije i pomoć pri rezervaciji. Iz Osijeka se utorkom i subotom Ryanairom može letjeti za London, ponedjeljkom i petkom za Munchen, a uskoro će biti i svakodnevne linije za hrvatske gradove. Red letenja dostupan je na mrežnoj stranici Zračne luke Osijek.