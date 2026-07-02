Habijan: 'Milanoviću pripremamo iznenađenje'

Sukob između predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i Vlade oko sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu i dalje izaziva političke reakcije. Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je kako, prema njegovu tumačenju, u ovom slučaju nema dvojbi oko zakonskih ovlasti te je optužio predsjednika za kršenje zakona, javlja N1.

Govoreći o tvrdnjama da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovijedi, Habijan je odbacio takve interpretacije. 'Narativ od jučer počeo se nekako povlačiti - da je jedno zakon, a drugo zapovijed. Te kolizije nema, isključivo je nadležnost ministra obrane i ništa je ne može nadomjestiti. Drugim riječima, to je eklankantan primjer kršenja Milanovićevog kršenja zakona. Ne prvi put', rekao je Habijan.

Naglasio je kako, prema njegovim riječima, oko tog pitanja postoji širok stručni konsenzus. 'Bitno je naglasiti, ovo nije samo stav Vlade ili ministarstava nego onih koji se bave pitanjem Ustava. Svi imaju jedinstveni stav, a i odredba je toliko jasna u zakonu da se nikakvom pravnom gimnastikom to može drugačije tumačiti.'

Upitan postoji li mogućnost da cijeli slučaj poprimi i kaznenopravnu dimenziju, ministar je poručio kako se nada da do toga neće doći. 'Volio bih da ne idemo u tu sferu, da se zbog ceremorijalno-protokolarne aktivnosti, povlači tako nešto. Vlada ima različite mehanizme na raspolaganju, ali nadam se da će pobijediti zdrav razum. Ovo je sad postalo i pitanje reputacije Hrvatske vojske. Predsjednik se ne bi mogao ovako ponašati i važno je da se shvati kako imamo osobu koja postavlja ego na prvo mjesto pod cijenu ugleda vojske.'

Na pitanje što će se dogoditi ako načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, general Tihomir Kundid, ne promijeni svoj stav, Habijan nije želio otkrivati detalje mogućih poteza Vlade. 'Razmatramo različite opcije. Nekad je dobar i efekt iznenađenja', rekao je ministar, a na dodatno pitanje potvrdio je da je moguće i 'iznenađenje' za predsjednika Milanovića.