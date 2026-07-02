Velika analiza The Economista: 'Hrvatski otok je u središtu američke energetske bitke protiv EU'

Hrvatski otok Krk, na kojem se od 2021. godine nalazi plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG), postao je jedna od ključnih europskih ulaznih točaka za američki plin. No, prema analizi The Economista, terminal nije važan samo zbog energetike, već i zbog sve izraženijeg razilaženja interesa Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije na zapadnom Balkanu.

Na samitu Inicijative triju mora održanom u travnju u Dubrovniku američki ministar energetike Chris Wright predstavio je plan 'Trumpova mirovnog plinovoda', kojim želi preostalu ovisnost srednje i istočne Europe o ruskom plinu zamijeniti američkim LNG-om. Hrvatska je pritom potpisala sporazum o povezivanju LNG terminala na Krku s Bosnom i Hercegovinom, koja sav plin još uvijek uvozi iz Rusije, dok je američka tvrtka istodobno sklopila šest milijardi dolara vrijedan ugovor o opskrbi Albanije ukapljenim prirodnim plinom, analizira The Economist.

Prema američkoj Strategiji nacionalne sigurnosti iz 2025., cilj Washingtona nije samo istisnuti ruski plin s europskog tržišta, nego obnoviti američku 'energetsku dominaciju', ojačati geopolitički utjecaj i suprotstaviti se europskim klimatskim politikama. Bruxelles, s druge strane, strahuje da bi zemlje zapadnog Balkana zamjenom ruskog američkim plinom mogle usporiti prijelaz na obnovljive izvore energije te otežati usklađivanje energetskih propisa s europskim zakonodavstvom, što je važno za njihov put prema članstvu u EU.

Hrvatski energetski analitičar Ivan Brodić smatra da će od američkog energetskog prodora najviše profitirati poslovni i politički krugovi bliski Donaldu Trumpu. Kao primjer navodi plinski interkonektor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, projekt koji je godinama bio blokiran zbog političkih nesuglasica. U travnju je, međutim, Bosna i Hercegovina izmijenila zakon i za glavnog investitora imenovala američku tvrtku bez iskustva u plinskom sektoru, čije vodstvo uključuje bivšeg Trumpova odvjetnika i brata Michaela Flynna, nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost.

The Economist navodi da Flynn danas lobira za Milorada Dodika. Istodobno je, prema navodima članka, visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt pod američkim pritiskom najavio odlazak nakon protivljenja dodjeli plinskog projekta bez javnog natječaja, što je smatrao protivnim pravilima Europske unije. Američki energetski utjecaj širi se i na ostatak regije. Sjeverna Makedonija već se obvezala kupovati američki LNG, dok se od Srbije, nakon prodaje ruskog udjela u NIS-u mađarskom MOL-u zbog američkih sankcija, očekuje veći uvoz američkog plina. Srbija je ovoga mjeseca raspisala i natječaj za novu hidroelektranu na koji se mogu prijaviti isključivo američke tvrtke.

Washington pritišće i Kosovo da obnovi projekt plinovoda prema Sjevernoj Makedoniji, uz poruku da bi u suprotnom moglo ostati jedina država zapadnog Balkana bez pristupa američkom LNG-u. Autor zaključuje kako SAD šalje jasnu poruku državama regije - žele li zadržati američku potporu, trebale bi se okrenuti američkom plinu. Europska unija pozdravlja smanjenje ovisnosti o ruskom plinu, ali upozorava da se energetski projekti sve više koriste kao geopolitički alat. Istodobno strahuje da bi zemlje s velikim potencijalom za razvoj solarne, vjetro i hidroenergije mogle dugoročno ostati vezane uz uvoz američkog plina umjesto ubrzati zelenu tranziciju, zaključuje analizu The Economist.