Mrak-Taritaš: Nije mi jasno zašto SDP uopće ide s tim prijedlogom. Što oni zapravo hoće? Očito, ništa

Posve iznenada i neočekivano u SDP-u se dogodio obrat oko ustaškog pozdrava koji mu je do jučer bio posve neprihvatljiv neovisno o situaciji, okolnostima, kontekstu ili bilo čemu još. Taj se radikalni zaokret zrcali u tome što sad i SDP zastupa stav da se pozdrav "za dom spremni", mada protuustavan, nekada ipak može koristiti, ovisno o situaciji. Time SDP ujedno prihvaća i preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima koje su mu donedavno bile apsolutno neprihvatljive. Dvostruke konotacije SDP-u odjednom nisu problem.

Sve je to tim zanimljivije zna li se da je SDP već neko vrijeme najavljivao kako će idućeg tjedna, kada nakon ljetne stanke započne jesensko zasjedanje Sabora, jedna od prvih SDP-ovih inicijativa biti ona koja se odnosi na izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona vezane upravo uz kažnjavanje veličanja ustaških, četničkih i drugih režima, ali i negiranje te veličanje zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. Što o toj promjeni i popriličnom ublažavanju SDP-ova stava oko ustaškog pozdrava kažu saborski zastupnici i zastupnice, i oni s ljevice i oni s desnice, i oni iz oporbe, i oni iz vlasti?

- Naš je stav oduvijek isti i posve jasan. Ne postoji nijedna situacija u kojoj bi nacistički i fašistički simboli, kao ni njihove ustaške inačice, bili na bilo kojoj razini prihvatljivi. Ne postoji "malo" fašizma, jer kada se duh mržnje izbaci iz boce on se širi i diže eksponencijalno. To smo mogli vidjeti tijekom ovog ljeta. Sljedeće, naš je stav da su svi pred zakonima Republike Hrvatske jednaki. I ono što vrijedi za Peru iz Šibenika i Maricu iz Osijeka vrijedi i za Gordana Jandrokovića, za mene i za bilo koga drugoga. Ne bih komentirala zaokret i novi stav SDP-a. Bitan mi je naš stav. A on glasi - jasno je da je taj pozdrav zabranjen.

Vijeće za suočavanje s prošlošću nije reklo da treba uzeti u obzir dvostruku konotaciju nego je Vijeće kazalo da, eto, njima ne bi bilo neprihvatljivo korištenje tog pozdrava u nekim situacijama. No, članovi Vijeća isto su tako rekli da im ne bi bila neprihvatljiva ni opća zabrana. Ali podsjećam, Vije nije zakonodavac. Zakonodavac je Sabor. I trenutačni sastav parlamenta, mi smo ti koji trebamo regulirati to pitanje. Ponavljam, naš je stav jasan - zakon vrijedi jednako za sve i zakonom treba zabraniti upotrebu i korištenje ustaških, nacističkih i fašističkih simbola - rezolutna je bila Sandra Benčić iz Možemo!

Ništa manje odrješita u stavu oko navedenog pozdrava nije bila ni Dalija Orešković, zastupnica DOSIP-a. Ipak, najprije se osvrnula na sam SDP i promjenu do koje je došlo. - U nekom širem kontekstu, važno je da opcije političkog centra i ljevice pokažu da mogu surađivati i mogu biti jedni drugima korektni politički partneri i saveznici. I u tom kontekstu vidim odnos vlastite stranke prema SDP-u. S toga neću ulaziti u razloge tog velikog zaokreta u stavu SDP-a. Neka to oni riješe sami sa sobom. Međutim, s tim novim SDP-ovim stavom ja ne slažem. I u takvoj politici neću ih slijediti niti ću takvu politiku podržati. Geneza tog pozdrava je jasna. Ona niti u HOS-u niti u pjesmi "Čavoglave" nije mogla imati drugačiji sadržaj od onoga koji se veže u NDH. Nema dvostrukih konotacija i nema nijednog opravdanog razloga za bilo kakve iznimke. "Za dom spremni" je uvijek ustaški pozdrav. I kao takav je uvijek veličanje NDH, pa tako i u komemoriranju ukinutog HOS-a i u pjesmi "Čavoglave", a njegovo vezivanje uz Domovinski rat provode oni koji ovakvu Hrvatsku, kakva je opisana u Ustavu Republike Hrvatske, ne žele i nikada je nisu niti htjeli - kazala je Dalija Orešković dodavši kako je HOS bio paravojna formacija koju je 1991. osnovala tadašnja Hrvatska stranka prava.

- HOS-ovi dobrovoljci nosili su crne uniforme i koristili simbole i pozdrave ustaškog režima NDH iz Drugog svjetskog rata. Sredinom 1992. HOS je raspušten zbog sukoba s hrvatskom vojskom i zbog ustaške ikonografije koja je štetila hrvatskim nacionalnim interesima, osobito pozdravom "za dom spremni". Pjesmu "Čavoglave" napisao je Thompson kao pripadnik HOS-a, tada podržavatelj i promotor ustaštva. Na skupu HSP-a u Splitu 25. srpnja 1992., u svrhu predizborne kampanje Dobroslava Parage, HSP-ovca koji je bio žestoka opozicija Franji Tuđmanu, Thompson je uz tri puta "za dom", dodao i "braćo, zovemo se poglavnikovi". Poglavnik je ustaški zločinac Ante Pavelić. Hrvatska se i u Domovinskom ratu i svih ovih godina nakon rata branila od svih ustaških insignija, i od HOS-a i od pozdrava "za dom spremni". Kada se HOS komemorira namjerno se ignorira da je 1992. ukinut jer je bio asocijacija na ustaštvo i fašizam. Međutim, tada kada je Hrvatska bila najranjivija jer je bio rat, bilo je dovoljno civilizacijske svijesti i političke mudrosti da se spriječi da se HOS i ustaški "za dom spremni" ne vežu uz Domovinski rat, kako ga ne bi uprljali i zacrnili - naglasila je Dalija Orešković.

Da je i dalje dosljedna svom stavu i ne prihvaća SDP-ov politički salto oko ustaškog pozdrava, potvrdila nam je i Glasova Anka Mrak-Taritaš Taritaš. - Meni je situacija oko toga apsolutno jasna i čista - nema tu nikakvih dvostrukih konotacija ni bilo kakve dvostruke priče. Ako se želimo odmaknuti i kao društvo ići naprijed, nabolje, onda treba jasno definirati što taj pozdrav jest. To je fašistički pozdrav. I to svima mora biti jasno. Nema oko njega nikakvih dvostrukih konotacija i raznih situacija. I zato ja neću biti za taj SDP-ov prijedlog bude li on u Saboru predložen na taj način - istaknula je Anka Mrak-Taritaš koju upitasmo kako ona tumači ovaj potez SDP-a, što stoji iz njega.

- E sad, evidentno se SDP odlučio na neku drugu politiku, no ta druga politika kojom se pokušavaš nekome dodvoriti nikada ne završava dobro. Mislim da svaka stranka mora imati apsolutno jasnu politiku i jasno definirano svoje mjesto. Najbolje bi bilo, da budem i malo sarkastična, da Thompson može početi normalno koristiti taj pozdrav ili da se on krene izvikivati na svim koncertima kada se kome hoće. Pa dokle će to ići?! To relativiziranje i dvostruki kriteriji neće napraviti dobar pomak u društvu. Zapravo, na kraju mi nije jasno zašto SDP uopće ide s tim prijedlogom. Pitanje je - što oni zapravo hoće. Očito, ništa - bila je Anka Mrak-Taritaš prilično oštra prema svojim saborskim kolegama s ljevice.

Za razliku od rječitih kolegica zastupnica, IDS-ov Dalibor Paus sve je sažeo u nekoliko riječi. - Taj SDP-ov obrat posve mi je neprihvatljiv - reče Paus.

Očekivano, mnogi na desnom političkom spektru imaju itekakvog razumijevanja za SDP. Za njih je SDP konačno "progledao". Ipak, ima i onih koji pokazaše prezir prema ovom SDP-ovu obratu. - U svijesti hrvatskog čovjeka jasno je da se tijekom Domovinskog rata hrvatski narod branio od agresora, u čemu su sudjelovale i postrojbe HOS-a. I jasno je kada je i zašto nastala pjesma "Čavoglave". Od tih činjenica ne smijemo bježati. To su naše vrijednosti koje moramo uvažavati, a Domovinski rat je najveća vrijednost. Zato Domovinski rat, kao i pjesmu "Čavoglave", ne smijemo sad dovoditi u pitanje. SDP je oko nekih stvari imao različite stavove, no očito je da su u toj stranci s vremenom sami morali doći do nekih odgovora. I sad su do nekih odgovora i došli. Uglavnom, oko ovih stvari ne smijemo biti politikanti - izjasnio se HDZ-ov Ante Deur na kojeg se nadovezao i zastupnik HDZ-ova koalicijskog partnera u vlasti, Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta.

- Trudim se ne komentirati promjene mišljenja, no što god govorili SDP, Možemo! ili bilo tko još iz ekstremne ljevice, stvar je u tome da oni ništa ne mogu. HOS je legitimna vojna postrojba nastala 1991., koja se godinu kasnije stopila s HV-om i njihove insignije nitko ne može zabraniti niti osporiti. Prema tome, ne može SDP sad krojiti što će biti ili neće biti. Budite sigurni - u ovoj konstelaciji snaga, u ovoj desnoj Vladi, nikakve insignije HOS-a nitko neće zabraniti. Ni na jednu postrojbu Domovinskog rata nećemo dati, ni Domovinski pokret ni ja osobno. A SDP sad pokušava skupiti jeftine poene, ništa drugo - čak pomalo i ljutitim glasom reče Stipe Mlinarić.

- Očigledno su u SDP-u postali svjesni povijesnih okolnosti koje su vezane uz Domovinski rat i obranu Hrvatske, posebno za postrojbe HOS-a. To su činjenice koje se ne mogu negirati. A da li SDP sad nekome podilazi, to ne znam. Ne znam koji je pravi razlog toj njihovoj promjeni stava. Samo se nadam su u SDP-u napokon progledali kada je riječ o novijoj hrvatskoj povijesti - kazao je pak Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

Igor Peternel iz stranke DOMINO, kao i Mlinarić, misli da SDP pokušava nešto "upecati". No, najprije se osvrnuo i na samo Vijeće za suočavanje s prošlošću. - Kao član Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) najprije bih podsjetio da HHO nikada nije priznao to Vijeće. To je parainstitucija koju je premijer Andrej Plenković osnovao kako bi mu poslužila kao neki smokvin list iza kojeg se sakrio. U državi vladavine prava to Vijeće ne vrijedni i ne znači ništa. To Vijeće nikoga ni na što ne obvezuje. A SDP je očito sad išao oportunistički. Isto kao što je svojevremeno i Ivo Josipović lutao, skretao i vrludao. I na kraju izgubio izbore. SDP očito respektira ogroman broj ljudi koji dolazi na Thompsonove koncerte, kao što respektira i rezultate istraživanja koji pokazuju da jednak broj ljudi na taj pozdrav gleda pozitivno i negativno. Očito SDP ide nešto "pecati". Za mene je taj pozdrav legitiman, nije zabranjen, a u priče o dvostrukim konotacijama ne vjerujem - kazao je Igor Peternel.

Na kraju nam svoj stav reče i jedan nezavisni zastupnik, Dario Zurovec. - Odgovorio bih vam više ljudski nego politički. Ja bih ili prihvatio sve, baš sve, ili bih zabranio sve, baš sve. Znači, ili ćemo dopustiti da se svatko dere i viče što hoće, pa će to svima već za mjesec dana biti manje zanimljivo, ili ćemo baš sve zabraniti, od zvijezde petokrake pa nadalje. Mi smo se, zapravo, obračunali s dva totalitaristička režima, jedan je završio 1945, a drugi 1991. I ako smo moderna država onda ili sve dopustimo ili sve zabranimo - poručio je Dario Zurovec.