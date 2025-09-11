Bivši šef splitskog SDP-a ulazi u Sabor, a zovu ga natrag i u tu stranku: Takvoj opciji nije 'zatvorio vrata'

Sabor idućeg tjedna dobiva novog saborskog zastupnika. Riječ je o Damiru Barbiru, koji u parlament ulazi kao zamjena za Viktoriju Knežević, objavila je stranka Centar. Barbir je široj javnosti poznat kao bivši šef splitskog SDP-a koji je stranku napustio nakon što je odbio poslušnost svom nasljedniku na čelu splitskog SDP-a Davoru Matijeviću kada se odlučivalo kako glasati o velikom kreditnom zaduženju Grada Splita na sjednici Gradskog vijeća. Matijević je htio da SDP bude protiv zaduženja koje je gurao tadašnji splitski gradonačelnik Ivica Puljak, a SDP-ov vijećnik Barbir s time se nije slagao te je odlučio napustiti stranku i podržati Puljkovu odluku. Zbog toga je zaradio i nezahvalan nadimak “Puljkov žetončić”, jer je upravo njegova ruka bila odlučujuća da tadašnji splitski gradonačelnik ima većinu u Vijeću, samim time i za donošenje odluke o kreditu.

Zbog svog novog “odnosa” s Puljkom Barbir je, pretpostavljalo se, dobio i mjesto na listi u desetoj izbornoj jedinici na prošlim parlamentarnim izborima na koje je stranka Centar išla u koaliciji upravo sa SDP-om, Barbirovom bivšom strankom. Što je značilo da su SDP-ovci, kada se slagala lista, bili prisiljeni prihvatiti i Barbira na listi za desetu izbornu jedinicu s obzirom na to da mu je Puljak namijenio jedno mjesto iz “kvote Centra”, ono peto.

Ironija je da je protiv stavljanja Barbira na listu za desetu jedinicu glasao splitski SDP, u kojemu bi pak danas tog istog Barbira mnogi rado ponovno vidjeli. U međuvremenu se dogodilo svašta, pa i to da je bivši šef splitskog SDP-a Davor Matijević napustio SDP. I to nakon što je vodstvo stranke na čelu sa Sinišom Hajdašem Dončićem odlučilo raspustiti vodstvo te organizacije, dakle samog Matijevića, nezadovoljno rezultatom organizacije na lokalnim izborima. Vrh SDP-a potom je postavio potpredsjednika stranke Mišela Jakšića za povjerenika u splitskom SDP-u, kojemu je pak jedan od glavnih zadataka naći i novo splitsko vodstvo, odnosno vidjeti na koga sve u Splitu stranka može računati od ljudi s članskom iskaznicom. Upućeni kažu ne na puno njih jer velika većina članstva, procjenjuje se čak i 70-ak posto, ljudi su koji su bili od Matijevićeva povjerenja.

Barbir je inače bio jedan od onih koji je uvijek glasno kritizirao Matijevića. Tvrdio je kako se odlukama koje je donosio kao šef splitskog SDP-a svrstao uz HDZ, Keruma i Domovinski pokret. Danas, čini se, oni koji su u vrhu SDP-a dozvolili da Barbir ode iz SDP-a priželjkuju da im se ponovno vrati. Među ostalim i jer nekog novog lidera koji bi mogao preuzeti splitski SDP očito nema na vidiku. Na temu povratka s Barbirom se, tvrde upućeni, već i razgovaralo, a isti izvori otkrivaju i kako takvoj opciji nije “zatvorio vrata”.