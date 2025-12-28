Trump otkrio kada bi se mogao postići mir u Ukrajini, hvalio Putina pa prozvao Europu: Oni će igrati glavnu ulogu

"Postigli smo napredak. Razgovor sa Zelenskim bio je izvrstan", rekao je večeras američki predsjednik Donald Trump. Američki lider ugostio je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog na svom imanju na Floridi. Na sastanku koji je trajao gotovo tri sata u Trumpovoj rezidenciji Mar-a-Lago dvojica čelnika razgovarala su o najnovijim mirovnim naporima za okončanje gotovo četverogodišnjeg ruskog rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Zelenskij izričito je zahvalio Trumpu i njegovom timu. Sastanak je nazvao "prekretnicom". Sigurnosna jamstva "gotovo su finalizirana". "Na 95 posto smo - ali ne volim brojke. Blizu smo", rekao je Trump. Na ponovno pitanje o sigurnosnim jamstvima, Trump je prstom pokazao na Europu. "Europa će igrati glavnu ulogu, ali mi ćemo pomoći Europi", rekao je.

Trump je rekao da pitanje Donbasa još uvijek nije riješeno. Međutim, Kremlj je ranije te večeri kao uvjet postavio "trenutnu" predaju cijelog Donbasa. Na pitanje je li spreman ustupiti Donbas kao zonu slobodne trgovine, Zelenski je rekao da su pregovori u tijeku. Dodao je da mora "poštovati volju našeg naroda". To se može učiniti referendumom ili na druge načine. Trump je dobacio da se to može učiniti referendumom ili glasovanjem u parlamentu. Kad je novinar pitao Trumpa koji je najveći problem u pregovorima, odgovorio je: "Teritorij". Teritorijalna pitanja, posebno, do sada su sprječavala bilo kakav dogovor. Prema Trumpu, Ukrajina bi trebala sklopiti "dogovor", inače će se stvari samo pogoršati. Trump je ponovio svoju mantru da vjeruje da i Rusija želi završiti rat. "Ovo je najveći broj žrtava od kraja Drugog svjetskog rata", rekao je Trump. "Ovo mora prestati, želimo da prestane.I Rusija i Ukrajina također žele da rat prestane", rekao je Trump.

Kad se pojavilo pitanje nuklearne elektrane Zaporižja, Trump je rekao da i Putin želi ponovno pokrenuti tu elektranu - zajedno s Ukrajinom. Trump je za Putina rekao: "On je jako dobar u tome." I pohvalio je Putina što nije bombardirao elektranu. A radi se o nuklearnoj elektrani. Na pitanje kada bi se mir mogao postići: "Za nekoliko tjedana, ako sve bude u redu." Ali stvari bi mogle krenuti i loše; moguće je da se "iznenada pojave velike prepreke", rekao je. Daljnji pregovori odvijat će se u radnim skupinama, naglasili su Trump i Zelenski. Te će skupine zatim pregovarati s Rusijom, izjavio je američki predsjednik. Ukratko: nema dogovora o vrlo osjetljivom pitanju teritorijalne podjele (posebno u vezi s Donbasom, koji Rusi žele u cijelosti). I nema konačnog dogovora o sigurnosnim jamstvima. Sudeći po izjavama Trumpa i Zelenskog, nije se odmaklo puno od početnih pozicija prije sastanka.

Govoreći o zamrznutoj ruskoj imovini u Europi i mogućnosti da se iskoristi za obnovu Ukrajine, Trump je rekao da još ništa nije odlučeno, ali da se odluke očekuju brzo. "Mislim da smo u završnoj fazi razgovora. U suprotnom, rat će se nastaviti još dugo. Ili će završiti ili će potrajati godinama, a tada će poginuti još milijuni ljudi. I to nitko ne želi", rekao je. Na pitanje što konkretno očekuje od današnjeg dana, s obzirom na to da ne postoji jasan rok za dogovor, Trump je poručio da vjeruje u brzi pomak. "Doista to osjećam", rekao je, pohvalivši članove američkog tima, uključujući Stevea Witkoffa, Jareda Kushnera i Marca Rubija te zaključio: "I Ukrajina i Rusija cijene taj angažman. Obje strane žele da se rat završi. I mi ćemo ga završiti".

Pregovori između ukrajinske i američke delegacije bili su usmjereni na plan od 20 točaka koji je Ukrajina predstavila nakon preliminarnih razgovora s američkom stranom. Ključne točke ukrajinskog plana su: zamrzavanje linije fronta u Donjeckoj, Luhanskoj, Hersonskoj i Zaporiškoj oblasti, a Rusija se povlači iz ostalih regija - osim Krima, zatim sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine, koji će se nadzirati, ograničavanje ukrajinske vojske na 800.000 ljudi u mirnodopsko vrijeme te brzo članstvo Ukrajine u EU. Ključno je za Ukrajinu, osim teritorijalnog pitanja, sigurnosna jamstva za Ukrajinu slična članku 5 NATO-a. Budućnost Ukrajine ovisi o zapadnim sigurnosnim jamstvima, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski novinarima dok je bio na putu za sastanak s američkim predsjednikom Trumpom. Bez njih Ukrajina ne može poduzeti nikakve korake prema miru ili održati predsjedničke izbore, za što je Trumpova administracija radila pritisak na Zelenskog.

"Ako američka strana pokrene pitanje referenduma ili izbora, to se apsolutno ne može dogoditi u uvjetima u kojima danas živimo - posebno u pogledu zračnih napada", rekao je Zelenski, dodajući da je "politički spreman" za izbore. No, mogu li se ove točke provesti kako je predloženo ostaje kontroverzno, a Trumpovi raniji komentari išli su k tome da je taj plan, bez njegova odobrenja, i dalje samo plan, a ne mirovno rješenje. "Mislim da su pregovarači napravili sjajan posao. O tim ćemo točkama razgovarati", rekao je ukrajinski predsjednik, govoreći o samih 20 točaka, novinarima neposredno prije sastanka, a na to se odmah nadovezao Trump. "U svemu tome postoje i velike gospodarske koristi. Ukrajini predstoji mnogo obnove, ali i mnogo mogućnosti. Ukrajina ima veliko bogatstvo, odnosno potencijalno veliko bogatstvo, i želi krenuti dalje. U onome o čemu govorimo postoji jasna ekonomska korist za Ukrajinu", istaknuo je.

Prije sastanka s Trumpom 28. prosinca, Zelenski se zaustavio u Kanadi kako bi se sastao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem i održao online sastanak s europskim i NATO čelnicima. Zelenski i Carney održali su bilateralne razgovore, a Kanada je obećala dodatnih 1,8 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini. Europski čelnici također su nakon konferencije rekli da dijele stav Zelenskog o važnosti sigurnosnih jamstava. Svaki europski kontingent vojnika raspoređen u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.