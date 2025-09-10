Promjena stava vrha SDP-a: ZDS može, ali samo u vrlo iznimnim situacijama

Izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima će se kažnjavati veličanje ustaških, četničkih i drugih režima, ali i negirati i veličanje zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, bit će jedna od prvih inicijativa SDP -a idućeg tjedna na početku jesenskog saborskog zasjedanja. Večernji list o tome je već i ranije pisao, a danasu su to potvrdili i u samoj stranci na novinarskom brifingu održanom u središnjici stranke na Iblerovu trgu.

Tom je prigodom šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić potvrdio i kako će SDP-ov prijedlog zakona obuhvaćati i određene, vrlo restriktivne iznimke od sankcioniranja ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Odnosno otkrio da će predložiti zakonska rješenja prema kojima se ZDS u vrlo iznimnim situacijama neće smatrati protupravnim. Što de facto znači da su i u SDP-u u ljeto 2025. godine očito odlučili prihvatiti tezu o "dvostrukoj konotaciji", odnosno tezu da postoje situacije kada se ZDS, iako je protuustavan, nekada može koristiti, a nekada ne može.

Pri čemu je i više nego jasno da se SDP odlučio na to da tuče HDZ, odnosno Plenkovića, "njegovim oružjem" jer se u tezama kojima brane potrebu za izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kao i Prekršajnog zakona, otvoreno pozivaju na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, a koje je osnovao upravo Andrej Plenković na početku svog prvog mandata 2017. godine. I to nakon što se kod Jasenovca pojavila HOS-ova ploča sa ZDS. To je Vijeće, koje je bilo sastavljeno od intelektualac i s desnice i s ljevice, godinu nakon što je osnovano donijelo i preporuke koje nikada dosad nisu inkorporirane u zakonska rješenja, za što Plenković, očito, nikada nije imao hrabrosti, a što i dan danas dio HDZ-ovaca priželjkuje da se dogodi.

Sada u SDP-u drže da je Vijeće s pravom zaključilo da je "Za dom spremni, uslijed propusta nadležnih tijela već više od četvrt stoljeća de facto i de lege veže i uz Domovinski rat, što danas u društvenim raspravama služi i kao dokaz da je značenje spornog pozdrava, proizašlo iz ustaškog režima, zbog njegova korištenja u kontekstu pravednog i legitimnog Domovinskog rata i samo postalo višeznačenjsko", kao što se slažu i s tezom Vijeća da se unatoč činjenici da je i u doba Domovinskog rata taj pozdrav bio suprotan Ustavu zbog izostanka odgovarajuće službene reakcije s njime danas "suočavamo kao s datošću".

– U takvoj situaciji demokratsko društvo mora poći od nužnosti uravnotežavanja javnog interesa društvene zajednice da se taj pozdrav ne pojavljuje u javnom prostoru, s jedne strane, i prava dijela hrvatskih branitelja na poštovanje vojnih insignija sa spornim pozdravom, pod kojim su se oni borili u Domovinskom ratu za demokratsku Republiku Hrvatsku. Drugim riječima, u opisanim specifičnim okolnostima moglo bi se razmotriti uvođenje iznimke kada je riječ o javnoj uporabi pozdrava "Za dom spremni" – još je jedan od citata Plenkovićeva Vijeća, a na koji se sada pozivaju u SDP-u.

Kako je Vijeće isto tako navelo da iznimke mogu biti dvije, odnosno da ne bi postojala obveza uklanjanja spornog pozdrava s insignija ako su pojedine hrvatske vojne formacije, osnovane izvan regularnih obrambeno-redarstvenih postrojbi RH, taj pozdrav nesmetano koristile kao službenu oznaku u razdoblju od 1991. do 1995. godine i da bi se njihova javna uporaba morala striktno vezati uz događaje na kojima se na javnim mjestima, uključujući i groblja, odaje poštovanje braniteljima koji su poginuli pod tim insignijama, dakle u izrazito komemorativne svrhe, očito je i da i bi upravo te iznimke trebalo očekivati i u SDP-ovim prijedlozima zakona. Kao što će uz sankcioniranje fašizma, ustaštva, četništva, staviti u zakone i formulaciju koja se tiče negiranja i veličanja zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata jer, kako je Hajdaš Dončić danas rekao, on s time nema problem.

– Znam da su 1945. i 1946. godine počinjeni zločini i te zločine također treba na ovaj način sankcionirati, pri čemu prvenstveno mislim na Tezno, Goli otok gdje su počinjeni zločini, dok je Bleiburg više bio okupljalište – kazao je šef SDP-a. Velika je ovo promjena u stavu vrha SDP-a u pogledu ustaškog pozdrava ZDS, ali i s obzirom da su nakon što je Plenković Vijeće osnovao kao i nakon što je ono donijelo preporuke godinu kasnije upravo u SDP-u bili i najglasniji njihovi protivnici. Hajdaš Dončić svjestan je i da bi mogao trpjeti zbog svega i velike kritike iz, kako je kazao, ultra lijevih krugova.

No ne bi bilo čudno da kritike krenu i od samih SDP-ovaca. Pogotovo uzme li se u obzir sve što su ranije govorili i o ZDS-u i o Plenkovićevu, kolokvijalno nazvanom, Vijeću za suočavanje s prošlošću. Bivši šef SDP-a Peđa Grbin konkretno je 2020. godine, tada kao kandidat za čelno mjesto u stranci, preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću nazvao i "stupidnima"

Njegov nasljednik Hajdaš Dončić danas pak na pitanje kako to da su u SDP-u tako radikalno promijenili stav i danas se pozivaju na preporuke Vijeća protiv koji su bili izrazito glasni kaže da "fućkaš čovjeka koji ne promijeni mišljenje kada ga se suoči sa svim argumentima". Dodao je i kako bi Plenković, da je hrabar, sam riješio problem koji danas ima umjesto da je dozvolio rascjep društva zbog dodvoravanja desnim partnerima.

– Mržnja nikad ne stane sama od sebe, već je treba zaustaviti zakonima, edukacijom i jasnim vrijednosnim stavom. Problem ove Vlade je što dopušta prostor za slobodne interpretacije. Imamo premijera koji se boji doći na koncert, ali onda dođe na probu. Imamo predsjednika Sabora koji relativizira pa se poslije čudi posljedicama. Trebamo stati na kraj takvim dvostrukim konotacijama – kazao je Hajdaš Dončić prije mjesec dana u intervjuu koji je dao Večernjem listu na pitanje je li im ZDS u SDP-u apsolutno neprihvatljiv pa isticanje tog pozdrava mora biti kazneno djelo u svim situacijama pa i prilikom komemoriranja žrtava ili pak prihvaćaju dvostruku konotaciju.