LJETO 2025. U POLITICI I DRUŠTVU

HDZ-u desničarenje više nije najugodnije, Plenkoviću opet treba i Milanović za svađe

storyeditor/2025-09-04/PXL_300425_132015523.jpg
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
06.09.2025.
u 09:14

Vladajući u novoj akciji 'detektirati – dedramatizirati – poentirati'

Političko okružje nam je takvo kakvo je, mi to realno prosuđujemo. Zahvalni smo premijeru Plenkoviću za njegovo nedvosmisleno mišljenje o pjesmi Čavoglave, zatim i predsjedniku Sabora Jandrokoviću jer je odao počast stradalnicima Golog otoka te potpredsjedniku Vlade što je isto učinio nad jamom Jazovka. To je političko okruženje pod kojim se nešto događa. Uvijek ćemo biti korektiv, želimo očuvati istinu o temeljima hrvatske države za koju smo se borili. Ova poruka branitelja iz Šibenika kojom su opisali zašto tek danas, nakon trinaest godina, negoduju jer Grad Šibenik i Ministarstvo kulture financiraju festival ljevice Fališ najbolje opisuje novu atmosferu u društvu koja je "u modu" ušla u ljeto 2025., a koja, kako stvari stoje, neće biti demode još nekoliko sezona.

Zoran Milanović zds Marko Perković Thompson Gordan Jandroković Andrej Plenković

FD
franjo.durinic
09:35 06.09.2025.

Ljevica je najveće zlo u Hrvatskoj ;mržnja ,podjele ...

Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
09:44 06.09.2025.

Evo Zovkove djelatnice na zadatku... E da vam je da u Srbijici leftiji dođu na vlast, a vi ovdje, pa da krene "bratimljenje" hnj hnj Znate kad dnovinari? Nikad pa ni tad.

