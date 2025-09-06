HDZ-u desničarenje više nije najugodnije, Plenkoviću opet treba i Milanović za svađe

Političko okružje nam je takvo kakvo je, mi to realno prosuđujemo. Zahvalni smo premijeru Plenkoviću za njegovo nedvosmisleno mišljenje o pjesmi Čavoglave, zatim i predsjedniku Sabora Jandrokoviću jer je odao počast stradalnicima Golog otoka te potpredsjedniku Vlade što je isto učinio nad jamom Jazovka. To je političko okruženje pod kojim se nešto događa. Uvijek ćemo biti korektiv, želimo očuvati istinu o temeljima hrvatske države za koju smo se borili. Ova poruka branitelja iz Šibenika kojom su opisali zašto tek danas, nakon trinaest godina, negoduju jer Grad Šibenik i Ministarstvo kulture financiraju festival ljevice Fališ najbolje opisuje novu atmosferu u društvu koja je "u modu" ušla u ljeto 2025., a koja, kako stvari stoje, neće biti demode još nekoliko sezona.