HDZ opleo po šefu SDP-a: 'Nabrijavao je stvari do krajnosti, radikalizirao, dijelio narod...'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) oplela je po Siniši Hajdašu Dončiću, predsjedniku SDP-a, te se osvrnula na njegov intervju za Večernji list. HDZ, između ostaloga, navodi kako je Hajdaš Dončić "ideološki nabrijavao stvari do krajnosti." Uz to, ističe se kako "zaziva kaos, sukobe i crnilo." Objavu HDZ-a u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Kako bi nakon izbornog fijaska pronašao razlog svome političkom postojanju, upravo posrnuli Hajdaš - poslužimo se njegovim riječima - već tjednima stvara „rascjep društva i nacije“ i „odvraća pažnju na priče o nama i njima“. Zaziva kaos, sukobe i crnilo. Tako je i u (priloženom) intervjuu za Večernji list ideološki nabrijavao stvari do krajnosti, radikalizirao, dijelio narod, vrijeđao pola milijuna ljudi s Hipodroma kao „revizioniste“, podmetao da skreće u „ustašluk“… Spuštajući se na nivo najrigidnijih ljevičarskih aktivista, čak je i zatražio - reviziju Vatikanskih ugovora!

Teško je odlučiti se, međutim, je li Hajdaš tragikomičniji kada znamenitu partijsku prijetnju „ili mi ili oni“ pokušava prišiti našoj Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću ili kada se usuđuje govoriti o ekonomiji. Pa bio je ponajgori ministar u Vladi koju građani pamte kao najnesposobniju i socijalno najbezosjećajniju u povijesti!

Dok ekonomski nikad nije stajala bolje, posljednje što Hrvati žele jest to da ih Partija i Hajdaš „brane“ pred gospodarskim i socijalnim izazovima. U mandatu SDP-ove Vlade nacionalne katastrofe prosječna neto placa „porasla“ je za 28€, a u našem je dosad povećana za gotovo - 700€. U SDP-ovom mandatu prosječna ukupna mirovina „porasla“ je za 8€ (osam), a u našem je dosad povećana za gotovo - 300€. Još jedan podatak: Hrvatska ima 300000 radnih mjesta više nego 2016. godine.

Jedino za urnebesnog Hajdaša 28 može biti više nego 700, a 8 više nego 300. I, naravno, za gđu Mrak Taritaš. Čije je zahtjeve o reviziji Vatikanskih ugovora trenutačni predsjednik SDP-a, u očaju i panici, odlučio prekopirati. Daleko je dogurao! - navodi HDZ.