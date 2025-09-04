Naši Portali
OŠTRO O HAJDAŠU DONČIĆU

HDZ opleo po šefu SDP-a: 'Nabrijavao je stvari do krajnosti, radikalizirao, dijelio narod...'

04.09.2025.
u 20:37

- Jedino za urnebesnog Hajdaša 28 može biti više nego 700, a 8 više nego 300 - poručila je Hrvatska demokratska zajednica

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) oplela je po Siniši Hajdašu Dončiću, predsjedniku SDP-a, te se osvrnula na njegov intervju za Večernji list. HDZ, između ostaloga, navodi kako je Hajdaš Dončić "ideološki nabrijavao stvari do krajnosti." Uz to, ističe se kako "zaziva kaos, sukobe i crnilo." Objavu HDZ-a u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Kako bi nakon izbornog fijaska pronašao razlog svome političkom postojanju, upravo posrnuli Hajdaš - poslužimo se njegovim riječima - već tjednima stvara „rascjep društva i nacije“ i „odvraća pažnju na priče o nama i njima“. Zaziva kaos, sukobe i crnilo. Tako je i u (priloženom) intervjuu za Večernji list ideološki nabrijavao stvari do krajnosti, radikalizirao, dijelio narod, vrijeđao pola milijuna ljudi s Hipodroma kao „revizioniste“, podmetao da skreće u „ustašluk“… Spuštajući se na nivo najrigidnijih ljevičarskih aktivista, čak je i zatražio - reviziju Vatikanskih ugovora!

Teško je odlučiti se, međutim, je li Hajdaš tragikomičniji kada znamenitu partijsku prijetnju „ili mi ili oni“ pokušava prišiti našoj Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću ili kada se usuđuje govoriti o ekonomiji. Pa bio je ponajgori ministar u Vladi koju građani pamte kao najnesposobniju i socijalno najbezosjećajniju u povijesti!

Dok ekonomski nikad nije stajala bolje, posljednje što Hrvati žele jest to da ih Partija i Hajdaš „brane“ pred gospodarskim i socijalnim izazovima. U mandatu SDP-ove Vlade nacionalne katastrofe prosječna neto placa „porasla“ je za 28€, a u našem je dosad povećana za gotovo - 700€. U SDP-ovom mandatu prosječna ukupna mirovina „porasla“ je za 8€ (osam), a u našem je dosad povećana za gotovo - 300€. Još jedan podatak: Hrvatska ima 300000 radnih mjesta više nego 2016. godine.

Jedino za urnebesnog Hajdaša 28 može biti više nego 700, a 8 više nego 300. I, naravno, za gđu Mrak Taritaš. Čije je zahtjeve o reviziji Vatikanskih ugovora trenutačni predsjednik SDP-a, u očaju i panici, odlučio prekopirati. Daleko je dogurao! - navodi HDZ.
FOTO Pristup ovom otoku bio je zabranjen od 2023. do danas: 'Tko želi, može ići na vlastitu odgovornost'
Zagreb: SDP o kontroverznom prijedlogu europske regulative "Chat Control"
1/30
Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
21:01 04.09.2025.

Hajdaš vuče potpuno krive poteze i odlazi u ekstremno jugoslavenstvo. Sad je praktično na razini Miloševića iz 1990., ima potpuno istu retoriku. SDP i Možemo zajedno nemaju više od 30% podrške i nemaju nikoga s kime bi mogli koalirati. Kakoo taj misli doći na vlast udaljavanjem od centra? Šteta, a mogao je postati prvi romski premijer na svijetu.

Avatar Top
Top
21:00 04.09.2025.

Monstruoznije i radikalnije vojske od partizana nije bilo.

