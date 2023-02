More u Turskoj se povuklo za 25 metara, stručnjaci objašnjavaju da fenomen nije povezan s potresima

Brojni prirodni fenomeni zabilježeni su u danima nakon razornih potresa koji su pogodili Tursku i Siriju, među kojima je i prizor maslinika iz kojeg je nastao kanjon dubok 50-ak metara. Osim toga, sada stručnjaci istražuju i slučaj povlačenja Mramornog mora za čak 25 metara. Opservatorij Kandilli u Turskoj objasnio je kako tako jaka oseka nije povezana s potresoma, već jednim meteorološkim događajem.

The Sea of Marmara near Istanbul has suddenly receded 20-25 metres. Scientists at the Kandilli Observatory reassured us: the phenomenon is caused by pressure differentials and is not related to seismic activity.

