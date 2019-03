- Ne očekujem vam ja ništa jer su svi oni isti. Jedan je bolji, drugi malo gori, a kada sve zbrojite, ništa od svega. Idem na izbore, kao i na svake druge, zaokružim tko mi prvi padne pod ruku, ali vjerujte, ne očekjujem da će ikome, osim političarima u Lici, biti bolje. Nama će samo svaki puta biti još gore. Iz Zagreba dolaze sada, hoće jadnu Liku da oglobe. Ja ću i dalje jedva preživljavati od svoje

male mirovine i to vam je to – kazao nam je Matej, umirovljenik iz Gospića koji je danas ujutro došao na biračko mjesto u središtu grada kako bi glasao za novi saziv Županijske skupštine Ličko – senjske županije.

Da bi mogli biti malo bolje, nada se umirovljeni hrvatski branitelj Stevo Pražić.

- Očekujem da bi se mogle dogoditi neke promjene, da će se ipak moći dogovoriti zbog nas građana, da se dogode promjene zbog kojih bi nam svima moglo biti bolje – ispričao nam je Stevo Pražić.

Zapravo, većina građana koja je nedjelju jutro iskoristila za glasanja, smatra da će rezultati biti neizvjesni, niti sami ne znaju tko bi u ovoj priči mogao biti pobjednik. Uvjereni su da će, zapravo, "igrice" i dogovaranja nakon izbora biti presudni. Većina, zapravo, apelira da ovoga puta smisle i naprave nešto za Liku kako mladi ne bi odlazili.

Naši sugovornici, kao i ostali birači u ovoj županiji koja ima oko 43.000 stanovnika, imali su priliku birati između čak deset izbornih listi. U novi saziv ličke Županijske skupštine htjeli bi mnogi; od Bure promjena, HSP-a, Živog zida, SDP-a, HSLS-a, do drugi, no većinu u skupštini očekuju prvi ljudi dviju lista; HDZ-a, te nezavisne liste Darka Milinovića, aktualnog ličkog župana.

- Moja politička karijera je u uzlaznoj putanji, a HDZ će imati najgore izborne rezultate u povijesti. U kampanji sam neopterećen ničim, bez mandata do sada, a HDZ je imao 19 mandata. Nakon izbora ću surađivati s progresivnim strankama, koji se znaju uzdići iznad političkih interesa i kazniti one koji su krivi za sve ovo. Teško da bih mogao surađivati sa HDZ-om. Istina, rekao sam da ću razgovarati i sa crnim vragom za boljitak županije, ali teško je naći zajednički jezik sa onima koji su rušili proračun županije i ostavili nas bez 90 milijuna kuna – kazao nam je Darko Milinović nakon što je sa obitelji glasao u središtu Gospića.

Osvrnuo se na skup HDZ-a u petak i govor premijera A. Plenkovića.

- U petak je premijer Plenković rekao da je tu Gabi sa 900 milijuna kuna, Ćorić sa 200 milijuna kuna. Hrvatski se ponos ne može kupiti sa svim tim milijunima kuna, ali po tim iznosima, Ličko – senjska županija imat će njaveći proračun od svih županija u Hrvatskoj! To je milijardu i dvjesto milijuna kuna koje je Plenković obećao. Zato ću zamoliti predsjednika Vlade da nam to da u proračun. Konsolidiran proračun do sada je bio 327 milijuna kuna, a sada bi mogao biti milijardu i pol, što je predobro za našu županiju – kazao je Darko Milinović i dodao kako ne sumnja u poražavajući izborin rezultat HDZ-a već je uvjeren u njega.

- Istina je da sam se često u govorima na predizbornim skupovima ugrizao za jezik, jer sam umalo spomenuo HDZ. Ipak sam bio u HDZ-u od 1990.-ih godina, a onda nedemokratski izbačen, ponižen. Odbacili su me kao, rekao bih Real Ronalda. Izgubio je sada Ligu prvaka, izgubit će prvenstvo Španjolske, e tako je danas ovdje sa HDZ-om. HDZ se odrekao "Ronalda", a nije bilo baš nikakvih razloga. I to je hrvatski ponosni narod osjetio u Ličko – senjskoj županiji – dodao je Darko Milinović.

Marijan Kustić, predsjednik HDZ-a Ličko - senjske županije glasao je u Novalji na otoku Pagu. Smatra da izlaznost birača neće biti onolika kolika je bila prije dvije godine kada su bili izbori za gradonačelnike, načelnike, župane, ali se nada da će birači ipak u što većem broju iskoristiti mogućnost i tako utjecati na novi sastav ličke županijske skupštine.

- Neka birači biraju po savjesti, ono što smatraju da je najbolje za Ličko - senjsku županiju. Tvrdim da je upravo HDZ stranka koja može i želi omogućiti razvoj i prosperitet Like. Za to imamo projekte, programe, ljude, sredstva i sva Vlada Andreja Plenkovića je uz nas - kazao je Marijan Kustić.

Nije htio komentirati izjavu Darka Milinovića da će HDZ imati najgore izborne rezultate u povijesti nakon današnjih izbora u Lici.

- Darko Milinović pušta spinove, igra neke svoje utakmice. To ne bih komentirao. O njegovim rezultatima u vođenju HDZ-a u našoj županiji dovoljno govori činjenica da je HDZ prije zadnjih lokalnih izbora imao u četiri grada sva četiri gradonačelnika, a danas imamo, zahvaljujući vodstvu HDZ-a od strane Darka Milinovića, gradonačelnika u samo jednom gradu - dodao je Marijan Kustić.