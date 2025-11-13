Mještanka opisala trenutak pada zrakoplova: 'Osjetio se jak tresak...'

Kod Senja je u četvrtak pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javilo je Ravnateljstvo Civilne zaštitite. Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru.

Ravnateljstvo CZ je navelo da je dojavu o padu zaprimio i Županijski centar 112 u Gospiću, koji je odmah obavijestio žurne službe. Na teren su poslani policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić kao koordinator na lokaciji. Petar Prpić iz Odnosa s javnošću HGSS-a rekao je Hini da su na terenu pripadnici gospićkog HGSS-a. "Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi je da je 20 naših ljudi sa četiri vozila angažirano iz HGSS Stanice Gospić i trenutno rade na terenu. Osim informacija da je riječ o turskom Air traktoru, ne možemo potvoriti ništa više", dodao je Prpić.

Hrvatska televizija objavila je kako doznaje da su se oko 18 sati spasitelji probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu. Pored aviona koji se srušio bio je još jedan istog tipa koji je javio poziciju gdje je zrakoplov pao, naveo je HTV. Navodno je u avionu bio samo pilot čije je tijelo pronađeno.

"Nisam vidjela ni dim ni plamen, ali se osjetio jak tresak. Došli smo gore pitati treba li pomoć oko ičega, policija je rekla da ne, već da što prije odvozimo dalje. Ne dozvoljavaju ikome da se zaustavlja. Pretražuju i dalje teren sa svjetiljkama", ispričala je za 24sata mještanka.

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da su vatrogasci JVP Grada Senja pronašli turski zrakoplov. "Nakon lociranja zrakoplova koji se srušio na lokaciji Krivi Put (područje Grada Senja) vatrogasci su ugasili požarom zahvaćeni zrakoplov i osigurali područje. Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, kao odgovorna osoba, na lokaciju je upućen županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Lončarić koji koordinira akcijom vatrogasaca."