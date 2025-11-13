Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

Kraj Senja pao turski Airtractor: Spasilačke ekipe pronašle zrakoplov u plamenu

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autori: Vecernji.hr , Dario Topić
13.11.2025.
u 18:27

Nije riječ o zrakoplovu ni o posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, poručuje MORH

*Air Traktor AT-802 pao je nedaleko od Senja
*Nakon nestanka zrakoplova s radara, pokrenuta je potraga
*Nije riječ o zrakoplovu ni o posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

18:26 - Ministarstvo obrane Republike Hrvatske potvrdilo je kako nije riječ o zrakoplovu ni o posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. "Zbog velikog medijskog interesa obavještavamo javnost da u slučaju nestanka Air Tractora s radara na području Ličko-senjske županije nije riječ o zrakoplovu ni o posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno Oružanih snaga RH", poručuje MORH.

18:25 - Ravnateljstvo civilne zaštite oglasilo se vezano uz pad zrakoplova Air Traktor AT-802. "Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. studenoga 2025., u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova.

Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji - voditelj Područne službe civilne zaštite Gospić."

18:23 - Helikopter policije bio je na lokaciji.

Foto: Flightradar24/screenshot

18:20 - Zrakoplov je mala turbopropelerska letjelica kakvu i Hrvatska ima u svojoj protupožarnoj eskadrili. Proizvodi se od 1990. do danas, a Turska ih je naručila 20. To je mali avion u kojem ima mjesta za dvije osobe, mada najčešće pilot leti sam i konfiguriran je za jednu osobu. Avion slovi kao siguran i vrlo agilan te dosad nije imao većih incidenata. Koristi ga tridesetak zemalja na svijetu, uključujući Hrvatsku.

18:14 - Kako doznaje Jutarnji.hr, oko 18 sati su se spasitelji probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu.

18:10 - Prema neslužbenim informacijama 24sata, dva turska Airtractora morala su se okrenuti zbog magle. Jedan je uspio sletjeti na Krk.

17:52 - Zrakoplov Airtractor navodno je pao u mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, navode 24sata. Naime, on je nestao s radara na području Like. Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je da je dojavu dobila oko 17.10 sati. Kako 24sata doznaju od izvora, mjesto navodnog pada je locirano te se spasilačke ekipe probijaju do tamo. 

Kupnja