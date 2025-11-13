Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRONAĐENO TIJELO PILOTA

FOTO Prve fotografije s mjesta pada AirTractora: Bio je u plamenu

Senj
Foto: JVP Senj
1/6
Autori: Vecernji.hr , Marin Bakić/Mladenka Tomić/Hina
13.11.2025.
u 19:06

Ravnateljstvo CZ je navelo da je dojavu o padu zaprimio i Županijski centar 112 u Gospiću, koji je odmah obavijestio žurne službe

Kod Senja je u četvrtak pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javilo je Ravnateljstvo Civilne zaštitite.  Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Pao je turski zrakoplov Air Traktor AT-802  na području mjesta Krivi Put. 

"Pronađeno je tijelo pilota zrakoplova koji je pao na području Krivog puta, kod Senja. U akciji potrage i spašavanja zrakoplova sudjelovali su policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć te pripadnici HGSS-a", objavila je Civilna zaštita. 

Ravnateljstvo CZ je navelo da je dojavu o padu zaprimio i Županijski centar 112 u Gospiću, koji je odmah obavijestio žurne službe. Na teren su poslani policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić kao koordinator na lokaciji.

Petar Prpić iz Odnosa s javnošću HGSS-a rekao je Hini da su na terenu pripadnici gospićkog HGSS-a."Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi je da je 20 naših ljudi sa četiri vozila angažirano iz HGSS Stanice Gospić i trenutno rade na terenu. Osim informacija da je riječ o turskom Air traktoru, ne možemo potvoriti ništa više", dodao je Prpić.

Ključne riječi
Senj Air Tractor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja