FOTO Prve fotografije s mjesta pada AirTractora: Bio je u plamenu

Kod Senja je u četvrtak pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javilo je Ravnateljstvo Civilne zaštitite. Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Pao je turski zrakoplov Air Traktor AT-802 na području mjesta Krivi Put.

"Pronađeno je tijelo pilota zrakoplova koji je pao na području Krivog puta, kod Senja. U akciji potrage i spašavanja zrakoplova sudjelovali su policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć te pripadnici HGSS-a", objavila je Civilna zaštita.

Ravnateljstvo CZ je navelo da je dojavu o padu zaprimio i Županijski centar 112 u Gospiću, koji je odmah obavijestio žurne službe. Na teren su poslani policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić kao koordinator na lokaciji.

Petar Prpić iz Odnosa s javnošću HGSS-a rekao je Hini da su na terenu pripadnici gospićkog HGSS-a."Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi je da je 20 naših ljudi sa četiri vozila angažirano iz HGSS Stanice Gospić i trenutno rade na terenu. Osim informacija da je riječ o turskom Air traktoru, ne možemo potvoriti ništa više", dodao je Prpić.