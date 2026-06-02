Mjesecima ga nije bilo u javnosti, sada stiže poruka iz Washingtona: 'Khamenei je živ i preuzima kontrolu'

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Khamenei, koji je ranjen u američko-izraelskim napadima i nije se pojavljivao u javnosti otkako je preuzeo dužnost, živ te da sve aktivnije sudjeluje u vođenju države. 'Mislim da postoje pokazatelji da se sve više uključuje u određene aktivnosti', rekao je Rubio tijekom saslušanja pred Odborom za vanjske odnose američkog Senata.

Modžtaba Khamenei naslijedio je svog oca Alija Khameneija, koji je poginuo u prvom valu američko-izraelskih napada kojima je 28. veljače započeo rat. Rubio je govorio pred senatorima u trenutku kada su pregovori o okončanju tromjesečnog sukoba, koji je zahvatio Bliski istok i izazvao globalnu energetsku krizu, u zastoju, javlja The Hindu.

Američki državni tajnik izrazio je nadu da bi mogao biti postignut sporazum s Iranom, no naglasio je da Teheran mora značajno ograničiti svoj nuklearni program kako bi došlo do ublažavanja sankcija. 'Pred nama je mogućnost dogovora. To se može dogoditi danas, sutra ili sljedećeg tjedna', rekao je Rubio.

Dodao je kako Iran mora pristati na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. 'Moraju vrlo jasno objaviti: Tjesnac je ponovno otvoren i ne naplaćujemo prolaz. Pomoći ćemo ukloniti mine koje su ondje postavili i neće pucati na brodove', poručio je.

Rubio je također istaknuo da Iran mora pristati na pregovore o dugoročnim i strogim ograničenjima, pa čak i ukidanju aktivnosti obogaćivanja uranija. 'Iran je pod sankcijama zato što je obogaćivao uranij na visokoj razini i zbog svojih nuklearnih aktivnosti. Ako pristanu odustati od toga, uslijedit će ublažavanje sankcija', zaključio je Rubio.