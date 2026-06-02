Stiže novo pogoršanje vremena, izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku: Evo gdje će biti najgore

U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana naoblačenje sa zapada, a navečer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 °C.

No, srijeda donosi novu promjenu vremena. Bit će promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i buru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža.

Za gotovo cijelu Hrvatsku izdano je žuto upozorenje zbog obilne kiše i jakih pljuskova praćenih grmljavinom. Na jugu zemlje izdana su upozorenja za mjestimice jako jugo, a navečer za pojačanu buru. Prema prognozi DHMZ-a u srijedu i petak promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, te nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji u srijedu lokalno mogu biti izraženiji, a moguća je i obilna oborina. U četvrtak djelomice sunčano, a uz prolazno više oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom na jugu. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugozapadni u srijedu poslijepodne će okretati na sjeverni i sjeverozapadni, a u četvrtak u drugom dijelu dana ponovno na jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar u srijedu u drugom dijelu dana će okretati na sjeverozapadni i sjeverni, na sjevernom dijelu prolazno i buru, a u četvrtak će malo slabjeti te u petak ponovno okretati na jugo. Jutarnja temperatura zraka bez znatnije promjene, a danju u četvrtak osobito na kopnu prolazno toplije.

Prvi dan ljeta donio je turbulentne meteorološke prilike, naročito na sjeveru Istre gdje se razvio oblačni sustav nalik na superćeliju, s vlastitom rotacijom unutar sustava. Pritom je lokalno zabilježena tuča, jak vjetar, a palo je do 35 mm oborina u vrlo kratkom periodu. S obzorom na to da su neke postaje na sjeveru Istre u noći zabilježile 20-25 mm oborina, dijelovi poluotoka dobili su ozbiljnu kišu odmah na početku mjeseca. To je samo uvod u glavninu pogoršanja vremena koja stiže u noći na srijedu i u srijedu. Tada lokalno očekujemo snažne grmljavinske sustave koji mogu donijeti vrlo obilne oborine te iznimnu grmljavinsku aktivnost. Uslijed jakih pljuskova, lokalno su moguće i bujične poplave. Vrijeme će se postupno smiriti u četvrtak, ali prema večerašnjim modelima krajem tjedna ponovno može biti pljuskova, piše Istramet.