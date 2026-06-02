Strašna detonacija odjeknula u Varaždinu: Urušila se betonska ploča na gradilištu, pokrenuta istraga

Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, koje se nalazi unutar kruga Opće bolnice Varaždin, u ponedjeljak je došlo do ozbiljnog incidenta kada se urušila krovna ploča terase. Iako se sve dogodilo usred dana, srećom nitko nije ozlijeđen. Snažan prasak koji se čuo nešto nakon 11 sati uznemirio je pacijente, djelatnike bolnice i prolaznike u blizini gradilišta. Na mjesto događaja ubrzo su izašle nadležne službe, a radovi su odmah obustavljeni, javlja HRT.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Marin Bosilj rekao je kako još uvijek nema službenih informacija o uzroku urušavanja. 'Došlo je do pada betonske ploče na krov zgrade, odnosno buduće terase. U ovom trenutku još ne znam što se točno dogodilo', izjavio je Bosilj. Incident se dogodio na lokaciji kojom svakodnevno prolaze brojni građani, pacijenti i bolničko osoblje, a na gradilištu se uobičajeno nalazi veći broj radnika.

Građevinski inženjer Velimir Vujec, koji iza sebe ima četiri desetljeća iskustva u struci, istaknuo je kako se rijetko susreće s ovakvim situacijama. 'Nije iznenađenje što se urušavanje tako snažno čulo. Vidljivo je da na mjestu gdje je konzola povezana s betonskim zidovima nedostaje dio betona. Riječ je o vrlo ozbiljnoj i potencijalno opasnoj situaciji', rekao je Vujec za HRT.

Dan nakon incidenta gradilište je bilo prazno. Državni inspektorat zabranio je daljnje izvođenje radova te provodi nadzor, dok je slučaj prijavljen i policiji koja prikuplja informacije i utvrđuje okolnosti događaja. Izvođač radova, tvrtka GIC Gradnja iz Rogaške Slatine, oglasila se priopćenjem u kojem navodi da su svi radovi zaustavljeni do završetka istrage. 'Žao nam je zbog ovog nemilog događaja. Trenutačno su svi naši napori usmjereni na utvrđivanje i razjašnjavanje svih okolnosti. Radovi na gradilištu obustavljeni su do daljnjega', poručila je Urša Cajzek iz službe za odnose s javnošću tvrtke GIC d.o.o.

Što je točno dovelo do urušavanja zasad nije poznato. Neslužbene informacije iz građevinskih krugova upućuju na mogući problem u izvedbi spoja između nosivih stupova i betonske ploče, zbog čega konstrukcija navodno nije izdržala opterećenje. Nova zgrada Zavoda za javno zdravstvo, vrijedna oko 18 milijuna eura, trebala bi biti dovršena i stavljena u funkciju početkom iduće godine.