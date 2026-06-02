Ukrajinci pogodili metu 102 kilometra iza bojišnice novim tajnim dronom: 'Ovo je tek početak'

Ukrajinska tehnologija bespilotnih letjelica ponovno pomiče granice modernog ratovanja. FPV dron, koji je donedavno bio poznat kao jeftino oružje za napade na ciljeve neposredno iza bojišnice, sada uspješno pogađa mete udaljene više od 100 kilometara. Takav domet mogao bi značajno promijeniti način vođenja rata i dodatno ugroziti ruske logističke linije daleko iza prve crte bojišta. Ukrajinski stručnjak za bespilotne letjelice i savjetnik Ministarstva obrane Ukrajine Serhij Sternenko nedavno je na društvenoj mreži X objavio snimku napada drona koji je pogodio rusko logističko vozilo tipa „Buhanka“ na udaljenosti od čak 102 kilometra. „102 kilometra, udaljenost pogotka FPV kvadkopterom bez korištenja matičnog drona. Idemo još dalje“, poručio je Sternenko.

Ось те саме відео, де оператори ГВ БАС Фенікс вашим звичайним FPV-дроном залетіли на відстань понад 102 кілометри та влупили буханку



Закиньте на Русоріз! pic.twitter.com/2NllZmQmEN — Serhii Sternenko (@sternenko) May 27, 2026

Ako se tvrdnje potvrde, riječ je o dosad nezabilježenom dometu za FPV kvadkopter, vrstu drona koja je od početka rata postala simbol ukrajinskih improvizacija i inovacija na bojištu. Na početku ruske invazije mnogi vojni stručnjaci nisu vjerovali da mali FPV dronovi mogu imati ozbiljnu vojnu vrijednost. Smatralo se da su premali, imaju preslabu nosivost i premali domet za ozbiljne vojne operacije. No skupina ukrajinskih entuzijasta za utrke FPV dronova dokazala je suprotno. Već tijekom ljeta 2022. godine počeli su na komercijalne dronove postavljati eksplozivne punjenja i pretvarati ih u improvizirane navođene projektile. Rezultati su bili impresivni. Dronovi vrijedni svega nekoliko stotina dolara počeli su uništavati tenkove vrijedne milijune. Ubrzo su ih počele koristiti obje strane sukoba, a FPV letjelice postale su jedno od najvažnijih oružja na bojištu.

Prve generacije FPV dronova mogle su letjeti svega tri do pet kilometara. Ograničenja su predstavljali kapacitet baterija i mogućnost održavanja upravljačkog signala. S vremenom su uvedeni relejni dronovi koji prenose signal, snažnije baterije te nova komunikacijska rješenja. Time je domet povećan na desetak, a zatim i dvadesetak kilometara. Već 2023. godine ukrajinski operater pogodio je ruski tenk na udaljenosti od 22 kilometra, što je tada predstavljalo svojevrsni rekord. Ruska vojska nakon toga počela je povlačiti oklopna vozila dublje iza bojišnice kako bi ih zaštitila od sve prisutnijih FPV napada.

Kako piše Forbes, najnovije ukrajinsko rješenje moglo bi biti iznenađujuće jednostavno, dodavanje krila na klasične FPV kvadkoptere. Takav koncept omogućuje da dio uzgona preuzmu krila, dok motori troše manje energije na održavanje letjelice u zraku. Posljedica je znatno manja potrošnja baterije i višestruko veći domet. Sternenko je još početkom travnja najavio razvoj „probojne tehnologije“ koja bi ukrajinskoj vojsci trebala dati novu prednost. Ubrzo je pokrenuta kampanja prikupljanja sredstava kojom je osigurano oko 2,3 milijuna dolara za proizvodnju 3600 novih dronova. Prema dostupnim informacijama, cijena jednog takvog unaprijeđenog drona iznosi oko 640 dolara, tek nešto više od standardnih FPV modela.

Posebno zanimljiv detalj jest mogućnost odbacivanja krila neposredno prije završnog napada. Naime, klasični FPV kvadkopteri poznati su po iznimnoj okretnosti. Mogu ulaziti kroz vrata hangara, letjeti kroz prozore ili manevrirati između prepreka na način koji je gotovo nemoguć za letjelice s fiksnim krilima. Dodavanjem krila dron dobiva veliki domet, a njihovim odbacivanjem ponovno postaje iznimno agilan u završnoj fazi napada. Vojni analitičari smatraju da takav koncept spaja najbolje karakteristike dviju različitih vrsta bespilotnih letjelica.

Ni ruska strana ne stoji po strani. Ruski inženjeri razvili su FPV dron poznat pod nazivom KVS, koji koristi posebno prstenasto krilo za povećanje uzgona tijekom leta. Ruski izvori tvrde da ta tehnologija može utrostručiti domet njihovih FPV letjelica i omogućiti napade na udaljenostima do 50 kilometara. Snimke s bojišta pokazuju da se takvi sustavi već koriste u stvarnim borbenim operacijama. Prema Forbesu, upravo bi napadi na srednjim udaljenostima mogli postati jedan od ključnih elemenata rata tijekom narednih mjeseci. Dok su dosad takve misije uglavnom obavljali skuplji dronovi vrijedni nekoliko tisuća dolara, nova generacija jeftinih FPV letjelica mogla bi omogućiti masovne napade na skladišta goriva, streljiva i logističke centre duboko iza bojišnice. Stručnjaci upozoravaju da bi današnjih 100 kilometara moglo biti tek početak. Napredak u baterijama, softveru i aerodinamici mogao bi u narednim godinama dodatno povećati domet ovih letjelica.