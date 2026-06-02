'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu

POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

Nikola Grmoja: 'Ne čudi me što se Plenkoviću ne sviđa ideja o Herceg-Bosni. Njegova politika ovisi o tome što mu gazde u Bruxellesu kažu'

'Ne bih volio da se naša turistička politika vodi na način da ide u smjeru i u korist velikih hotelskih kuća, a to se zapravo događa. Ne bih volio da se gaze naši mali iznajmljivači. Meni je jasno da će netko reći da oni nisu porezno opterećeni', komentirao je, između ostalog, gost u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a, predsjednik stranke Most Nikola Grmoja