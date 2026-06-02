'SUSJEDI, PAZITE NA IMOVINU'

'Ulaze bez srama, zaviruju u dvorišta, uzimaju i nose': Stanovnici zagrebačkog kvarta imaju ogroman problem, ne znaju što da rade

Zagreb: U Kozari boku ljudi žive u siromaštvu i bez osnovne infrastrukture
Hana Ivković Šimičić
02.06.2026.
u 13:40

Meni je ušao u dvorište dok sam bio u dvorištu, pretresao kante i krenuo po dvorištu pregledati jel ima gdje koja boca, ispričao je jedan stanovnik kvarta na području četvrti Peščenice-Žitnjak

Došlo je i do toga da nam ljudi ulaze u dvorište i kradu nam boce, žale se susjedi zagrebačkih kvartova Kozari Bok i Kozari Putevi. Nepoznata osoba, ili više njih, posljednjih dana žrtve su provalnika kojima su "meta", izgleda boce za otkup u trgovinama. Jedna je osoba podijelila svoje iskustvo u kvartovskoj Facebook grupi, nakon čega su i drugi kazali da se isto događa i njima. 

– Došli smo do toga da više ne smiješ ostaviti ni vreću s bocama ispred kuće. Jutros, dok smo spavali, netko je imao dovoljno hrabrosti ući u naše dvorište i ukrasti vreću s pedesetak boca. Nije stvar u bocama, nego u tome odakle nekome smjelost ulaziti na tuđi privatni posjed. Tko god da je to učinio, trebao bi se sramiti. Susjedi, pripazite na svoju imovinu i ne ostavljajte ništa ispred kuće, uskoro nećemo smjeti ostaviti ni metlu pred vratima. Zaista sramotno – poručila je osoba. 

Drugi su ispričali da su također doživjeli provalu. – Meni je ušao u dvorište dok sam bio u dvorištu... I pretresao kante i krenuo po dvorištu pregledati jel' ima gdje koja boca... Ja stvarno ne znam što je njemu u tintari – poručio je jedan muškarac. Neki su prste uperili prema strancima, dok drugi govore da je isti problem već dugi niz godina, mnogo prije nego su strani radnici počeli dolaziti u Hrvatsku. 

– Naši ulaze bez srama. I to ona "fina gospoda od 70+ godina". Popodnevna šetnja im je izgovor. U auto zaviruju,u dvorišta... Susjeda sam tako vidjela u vrtovima... A doma djeca sve "velika gospoda" – napisala je jedna osoba. 

