'Ulaze bez srama, zaviruju u dvorišta, uzimaju i nose': Stanovnici zagrebačkog kvarta imaju ogroman problem, ne znaju što da rade

Došlo je i do toga da nam ljudi ulaze u dvorište i kradu nam boce, žale se susjedi zagrebačkih kvartova Kozari Bok i Kozari Putevi. Nepoznata osoba, ili više njih, posljednjih dana žrtve su provalnika kojima su "meta", izgleda boce za otkup u trgovinama. Jedna je osoba podijelila svoje iskustvo u kvartovskoj Facebook grupi, nakon čega su i drugi kazali da se isto događa i njima.

– Došli smo do toga da više ne smiješ ostaviti ni vreću s bocama ispred kuće. Jutros, dok smo spavali, netko je imao dovoljno hrabrosti ući u naše dvorište i ukrasti vreću s pedesetak boca. Nije stvar u bocama, nego u tome odakle nekome smjelost ulaziti na tuđi privatni posjed. Tko god da je to učinio, trebao bi se sramiti. Susjedi, pripazite na svoju imovinu i ne ostavljajte ništa ispred kuće, uskoro nećemo smjeti ostaviti ni metlu pred vratima. Zaista sramotno – poručila je osoba.

Drugi su ispričali da su također doživjeli provalu. – Meni je ušao u dvorište dok sam bio u dvorištu... I pretresao kante i krenuo po dvorištu pregledati jel' ima gdje koja boca... Ja stvarno ne znam što je njemu u tintari – poručio je jedan muškarac. Neki su prste uperili prema strancima, dok drugi govore da je isti problem već dugi niz godina, mnogo prije nego su strani radnici počeli dolaziti u Hrvatsku.

– Naši ulaze bez srama. I to ona "fina gospoda od 70+ godina". Popodnevna šetnja im je izgovor. U auto zaviruju,u dvorišta... Susjeda sam tako vidjela u vrtovima... A doma djeca sve "velika gospoda" – napisala je jedna osoba.