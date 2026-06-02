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'ZALIHA ZA OBRANU NIJE DOVOLJNA'

Zelenski pozvao građane na oprez: 'Pratite upozorenja, čeka nas novi ruski napad...'

Zelenski
Foto: REUTERS
1/9
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
02.06.2026.
u 21:01

Rusija je pokrenula nove napade tijekom dana u utorak, upotrijebivši dodatnih 100 dronova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu u utorak navečer. "Prema našim obavještajnim podacima, još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju nakon što su u ruskim vojnim napadima tijekom noći na utorak poginule 22 osobe diljem zemlje. "Molim vas, ozbiljno vas pozivam da pratite upozorenja za zračnu uzbunu."

Zelenski je rekao da je 130 ljudi ozlijeđeno u napadima tijekom noći, za što je upotrijebljeno više od 70 raketa i 650 dronova. Rusija je pokrenula nove napade tijekom dana u utorak, upotrijebivši dodatnih 100 dronova. "Nažalost, trenutačna razina zaliha za našu protuzračnu obranu ne omogućuje nam da presretnemo značajan broj raketa", rekao je. "Svi partneri zajedno, i svatko u Europi, mora raditi zajedno da osigura da Ukrajina dobije rakete za protuzračnu obranu, potrebne sustave, ključne obavještajne podatke i druge izvore koji mogu spasiti živote", naglasio je.
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Ključne riječi
Rusija Ukrajina Zelenski

Komentara 1

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Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
21:11 02.06.2026.

Zelenski , hteo si rat. Imaš rat . Zar je moguće da nema niko ga ukloni ovpg ćivuta, Razorio državu raselio na preko 10 miliona ljudi . Preko 1 milion Ukrajinca poslao pod zemljom. Pokrao silne novce Pokrao silne novce

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