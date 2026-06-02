KEVIN WARSH NAJBOGATIJI ČELNIK FED-A

Trump svojem 'kralju kamata' dao zadatak: Ugasi požar moje politike

Autor
Zoran Vitas
02.06.2026.
u 17:51

Dogodila se smjena stoljeća u američkim financijama: Trump je postavio novog šefa FED-a, 57-godišnjeg Kevina Warsha, koji je nekada radio za Georgea Sorosa

Dugo je trebalo Donaldu Trumpu da makne Jeromea Powella s mjesta šefa Federalnih rezervi (FED), američke inačice Hrvatske narodne banke. Sȃm ga je bio postavio u svojem prvom mandatu, a njegovo znanje znao je cijeniti i Joe Biden. Međutim, u drugom je mandatu Trump pokazao svoje agresivnije lice, vjerojatno tumačeći neuspjeh u prvom time što je bio nedovoljno odlučan u vezi s više pitanja i bez rješavanja bilo kojeg temeljnog problema, izazvavši pri tome teške podjele u društvu.

Jedan je od tih problema najvažniji. Osim vojnom silom, američki se predsjednici desetljećima hvale i ekonomskom snagom Sjedinjenih Država, što je u svakom slučaju bilo točno barem do prije 20 godina. Danas se, međutim, vidi kako je ta snaga dolazila uz visoku cijenu koju su propustili uočiti prije otprilike pola stoljeća. U potrazi za jeftinijom radnom snagom, brojne su lukrativne industrije proizvodnju preselile iz SAD-a u Aziju, Kinu, Indiju, Pakistan... Nastavite niz.

Ključne riječi
inflacija kamatna stopa Kevin Warsh Donald Trump

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

