Trump svojem 'kralju kamata' dao zadatak: Ugasi požar moje politike

Dugo je trebalo Donaldu Trumpu da makne Jeromea Powella s mjesta šefa Federalnih rezervi (FED), američke inačice Hrvatske narodne banke. Sȃm ga je bio postavio u svojem prvom mandatu, a njegovo znanje znao je cijeniti i Joe Biden. Međutim, u drugom je mandatu Trump pokazao svoje agresivnije lice, vjerojatno tumačeći neuspjeh u prvom time što je bio nedovoljno odlučan u vezi s više pitanja i bez rješavanja bilo kojeg temeljnog problema, izazvavši pri tome teške podjele u društvu.
Jedan je od tih problema najvažniji. Osim vojnom silom, američki se predsjednici desetljećima hvale i ekonomskom snagom Sjedinjenih Država, što je u svakom slučaju bilo točno barem do prije 20 godina. Danas se, međutim, vidi kako je ta snaga dolazila uz visoku cijenu koju su propustili uočiti prije otprilike pola stoljeća. U potrazi za jeftinijom radnom snagom, brojne su lukrativne industrije proizvodnju preselile iz SAD-a u Aziju, Kinu, Indiju, Pakistan... Nastavite niz.
