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TOČKA PREKRETNICE ILI ESKALACIJE

Ogorčeni Trump Netanyahua nazvao ludim, postao je svjestan da mu stvara golemu štetu

Autor
Hassan Haidar Diab
02.06.2026.
u 20:52

“Je.... si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam te. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga”, rekao je Trump Netanyahuu

Američki predsjednik Donald Trump izgubio je strpljenje s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Postavlja se pitanje je li Netanyahu prešao Trumpov prag tolerancije i dosegnuo točku prekretnice. U telefonskom pozivu punom psovki kritizirao ga je zbog eskalacije sukoba u Libanonu, izjavila su za Axios dva američka dužnosnika i treći izvor upoznat s pozivom. Podsjećaju da je već prije Iran zaprijetio da će odustati od pregovora sa SAD-om o izraelskim akcijama u Libanonu. Tijekom poziva Trump je nazvao Netanyahua “ludim” i optužio ga za nezahvalnost. Također je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut. Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump Netanyahuu kazao da će realizacija njegovih prijetnji bombardiranjem libanonske prijestolnice dodatno izolirati Izrael diljem svijeta.

Ključne riječi
Hezbollah rat Benjamin Netanyahu Donald Trump Libanon Iran

Komentara 1

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Avatar KALIMERO
KALIMERO
21:13 02.06.2026.

Ludi oboje kao i njihovi dobri prijatelji koji s njima propagiraju svjet jačeg

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