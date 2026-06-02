Ogorčeni Trump Netanyahua nazvao ludim, postao je svjestan da mu stvara golemu štetu

Američki predsjednik Donald Trump izgubio je strpljenje s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Postavlja se pitanje je li Netanyahu prešao Trumpov prag tolerancije i dosegnuo točku prekretnice. U telefonskom pozivu punom psovki kritizirao ga je zbog eskalacije sukoba u Libanonu, izjavila su za Axios dva američka dužnosnika i treći izvor upoznat s pozivom. Podsjećaju da je već prije Iran zaprijetio da će odustati od pregovora sa SAD-om o izraelskim akcijama u Libanonu. Tijekom poziva Trump je nazvao Netanyahua “ludim” i optužio ga za nezahvalnost. Također je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut. Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump Netanyahuu kazao da će realizacija njegovih prijetnji bombardiranjem libanonske prijestolnice dodatno izolirati Izrael diljem svijeta.