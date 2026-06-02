Dijana Vidušin

'Kad me na sceni netko tuče, tu nastupa zanat: i meni i partneru mora biti ugodno'

Dijana Vidušin
Neva ZganecPIXSELL
Autor
Bojana Radović
02.06.2026.
u 10:19

Prvakinja Gavelle u studenom prošle godine dobila je Nagradu hrvatskog glumišta, a sezonu zatvara s godišnjom Nagradom Vladimir Nazor za kazališnu umjetnost koju je osvojila ulogom Lade Lončar u predstavi "Sigurna kuća" svog matičnog kazališta

Ako sjednete preko puta glumice Dijane Vidušin teško ćete izbjeći čuđenje nad metamorfozom koju prvakinja Dramskog kazališta Gavella doživljava na sceni. Ta lijepa, po stasu krhka, žena na sceni je moćna glumica, koja od već više od dvadeset godina (diplomirala je ADU 2005. godine) reda zapažene uloge.

Koliko zapažene možda je najbolje dokazala kazališna sezona kojoj uskoro dolazi kraj. Dijana Vidušin u studenom prošle godine dobila je Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu, i to ulogu u najtežoj glumačkoj formi – u monodrami. Bio je to "Ljudski glas" Jeana Cocteaua u režiji Juga Đorđevića i produkciji Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula. A sezonu zatvara s godišnjom Nagradom Vladimir Nazor za kazališnu umjetnost koju je osvojila ulogom Lade Lončar u predstavi "Sigurna kuća" svog matičnog kazališta.

Apsurd teatra piše Bojana Radović

Svaki ravnatelj kazališta mora znati s novcem i s ljudima. Ali došla su vremena u kojima treba znati i ljude štititi od nasilja

Ravnatelji i intendanti naših kazališta ljudi su o kojima publika u pravilu najmanje razmišlja jer ih (s pravom) zanimaju glumci (pjevači, plesači) i redatelji, umjetnici s kojima su u doticaju, ljudi s kojima dijele emocije, dišu isti zrak za trajanja svake predstave. Tek skandali, imenovanja, smjene, odazivi na natječaje, stvarne ili umišljene političke veze... prilike su u kojima šira javnost barata i imenima ravnatelja. I pri tome ih se najčešće doživljava tek kao osobe koje "slože" neki program i upravljaju novcem. Istina ne može biti drugačija ni složenija

