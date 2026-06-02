'Kad me na sceni netko tuče, tu nastupa zanat: i meni i partneru mora biti ugodno'

Ako sjednete preko puta glumice Dijane Vidušin teško ćete izbjeći čuđenje nad metamorfozom koju prvakinja Dramskog kazališta Gavella doživljava na sceni. Ta lijepa, po stasu krhka, žena na sceni je moćna glumica, koja od već više od dvadeset godina (diplomirala je ADU 2005. godine) reda zapažene uloge.



Koliko zapažene možda je najbolje dokazala kazališna sezona kojoj uskoro dolazi kraj. Dijana Vidušin u studenom prošle godine dobila je Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu, i to ulogu u najtežoj glumačkoj formi – u monodrami. Bio je to "Ljudski glas" Jeana Cocteaua u režiji Juga Đorđevića i produkciji Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula. A sezonu zatvara s godišnjom Nagradom Vladimir Nazor za kazališnu umjetnost koju je osvojila ulogom Lade Lončar u predstavi "Sigurna kuća" svog matičnog kazališta.