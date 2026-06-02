Cijene na Oktoberfestu otišle u nebo: Evo koliko će posjetitelji morati izdvojiti za kriglu piva

Posjetitelji najvećeg svjetskog festivala piva ove će godine za kriglu piva morati izdvojiti nešto više novca nego lani. Grad München objavio je kako će se cijena litre piva na ovogodišnjem Oktoberfestu kretati između 14,80 i 15,90 eura, pri čemu prag od 16 eura još uvijek nije dosegnut, javlja Fenix magazin.

U odnosu na prošlu godinu, kada su cijene iznosile od 14,50 do 15,80 eura po litri, riječ je o prosječnom povećanju od 2,38 posto. Cijena piva na Oktoberfestu tradicionalno izaziva veliko zanimanje javnosti u Münchenu, a nerijetko postaje i predmet političkih rasprava. Posebnost Oktoberfesta je i pivo koje se proizvodi isključivo za ovu manifestaciju. Ono sadrži više ekstrakta te je jače od standardnih laganih piva koja se inače prodaju tijekom godine.

Poskupjela su i bezalkoholna pića. Tako će litra vode u prosjeku stajati 11,13 eura, mješavina kole i soka od naranče 12,84 eura, dok će za litru limunade posjetitelji morati izdvojiti oko 12,47 eura. Organizatori podsjećaju da je i ove godine na prostoru festivala omogućeno besplatno korištenje javnih fontana s pitkom vodom, što je praksa koja traje već nekoliko godina.

Iako je organizator Oktoberfesta, Grad München ne određuje cijene pića. Njegova je uloga provjeriti jesu li cijene koje određuju ugostitelji opravdane te ih usporediti s cijenama u gradskim ugostiteljskim objektima. Za usporedbu, u münchenskim pivnicama i barovima litra piva trenutačno stoji između 7,70 i 13,40 eura. Ovogodišnji Oktoberfest počinje 19. rujna tradicionalnim otvaranjem prve bačve piva, a završava 4. listopada. Tijekom trajanja festivala očekuje se dolazak oko šest milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta.