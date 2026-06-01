Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON IZJAVE O DOGOVORU

Netanyahu čvrsto proturječio Trumpu: 'Nastavljamo operaciju kako je planirano...'

Foto: REUTERS
1/7
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
01.06.2026.
u 22:48

'Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule', napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. "Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru". "Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik. Ranije je Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.

Međutim, Benjamin Netanyahum je u objavi na svom X profilu proturječio Trumpovoj verziji njihovog razgovora.  'Večeras sam razgovarao s predsjednikom Trumpom i rekao mu da, ako Hezbollah ne prestane napadati naše gradove i naše građane, Izrael će napasti terorističke ciljeve u Bejrutu. Naš stav ostaje nepromijenjen. Istodobno će Izraelske obrambene snage (IDF) nastaviti djelovati prema planu na jugu Libanona', napisao je. 
Dron zavirio na vrh Vjesnikova nebodera: Ovakve prizore Zagrepčani dosad nisu mogli vidjeti

Ključne riječi
Libanon Iran Donald Trump Benjamina Netanyahu

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
23:17 01.06.2026.

Evo tko sabotira mirovne napore i tko je za nastavak rata.

SE
Serđo23
23:28 01.06.2026.

Pa zar je moguće da je nekada bogata Amerika toliko dužna Izraelu , da ih uvijek mora slušat !?

SA
Samobor
00:12 02.06.2026.

Pa ovdje svi lažu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!