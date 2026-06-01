Netanyahu čvrsto proturječio Trumpu: 'Nastavljamo operaciju kako je planirano...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. "Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru". "Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik. Ranije je Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.

Međutim, Benjamin Netanyahum je u objavi na svom X profilu proturječio Trumpovoj verziji njihovog razgovora. 'Večeras sam razgovarao s predsjednikom Trumpom i rekao mu da, ako Hezbollah ne prestane napadati naše gradove i naše građane, Izrael će napasti terorističke ciljeve u Bejrutu. Naš stav ostaje nepromijenjen. Istodobno će Izraelske obrambene snage (IDF) nastaviti djelovati prema planu na jugu Libanona', napisao je.

שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות.



עמדתנו זו עומדת בעינה.



במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026