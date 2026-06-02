UŽIVO OD 18 Hrvatska igra važnu provjeru protiv Belgije, pogledajte za koga se odlučio Zlatko Dalić

HRVATSKA (3-4-2-1): Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - Baturina, Sučić - Musa
BELGIJA (3-4-2-1): Courtois - Ngoy, Raskin, Theate - Saelemaekers, Onana, Tielemans, De Cuyper - De Bruyne, Doku, De Keteleare
Glavni sudac utakmice je Slovenac Rade Obrenovič.
Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će Hrvatska protiv Belgije krenuti u formaciji 3-4-2-1 koju planira suprotstaviti Englezima. Na vratima bi trebao biti Livaković, u posljednjoj liniji Vušković, Šutalo i Gvardiol, u sredini Modrić i Kovačić, na lijevom beku Perišić, desnom Stanišić, dvije polušpice trebale bi biti Kramarić i Baturina, a u samom vršku napada Budimir.
Posljednji testovi pred velika natjecanja često nose epitet "prijateljskih", no ogled Hrvatske i Belgije na riječkoj Rujevici bit će sve samo ne to. Ovaj je susret generalna proba za ono što našu reprezentaciju čeka 17. lipnja u Teksasu – okršaj s Engleskom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Upravo će dvoboj s crvenim vragovima poslužiti kao poligon za isprobavanje nove taktičke zamisli koja bi trebala biti glavno oružje vatrenih u Sjevernoj Americi. Riječ je o sustavu s tri braniča u posljednjoj liniji, formaciji koja zahtijeva besprijekornu disciplinu i uigranost, a koju Dalić vidi kao idealno rješenje za neutraliziranje napadačke moći jednih od glavnih favorita turnira.
Pa ovo je formacija 4-5-1
Zašto bih plaćao HRT pretplatu ako hrvatska nacionalna televizija ne prenosi ni utakmicu Hrvatske protiv Belgije, dok strane državne televizije to normalno emitiraju? Građani financiraju HRT da bi služio javnosti, a ne političkoj promociji vlasti i beskrajnom samoreklamiranju političara. Javna televizija treba biti neovisna, kvalitetna i dostupna svim građanima, a ne alat za propagandu i ispiranje mozga. Ako HRT ne ispunjava svoju osnovnu svrhu i ignorira ono što građane stvarno zanima, onda ljudi imaju puno pravo tražiti ukidanje ili barem prestanak obveznog plaćanja pristojbe.