Autor
Stjepan Meleš
HRVATSKA - BELGIJA

UŽIVO OD 18 Hrvatska igra važnu provjeru protiv Belgije, pogledajte za koga se odlučio Zlatko Dalić

Orlando: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske i Brazila
Marty Jean-Louis/Sipa USA
02.06.2026. u 16:56
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
BELGIJA
PRIJATELJSKA UTAKMICA, 18.00, RUJEVICA
SASTAVI

HRVATSKA (3-4-2-1): Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - Baturina, Sučić - Musa

BELGIJA (3-4-2-1): Courtois - Ngoy, Raskin, Theate - Saelemaekers, Onana, Tielemans, De Cuyper - De Bruyne, Doku, De Keteleare

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice iz Rijeke možete pogledati na Novoj TV.

TKO SUDI?

Glavni sudac utakmice je Slovenac Rade Obrenovič.

POTENCIJALNI SASTAV

Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će Hrvatska protiv Belgije krenuti u formaciji 3-4-2-1 koju planira suprotstaviti Englezima. Na vratima bi trebao biti Livaković, u posljednjoj liniji Vušković, Šutalo i Gvardiol, u sredini Modrić i Kovačić, na lijevom beku Perišić, desnom Stanišić, dvije polušpice trebale bi biti Kramarić i Baturina, a u samom vršku napada Budimir. 

NAJAVA

Posljednji testovi pred velika natjecanja često nose epitet "prijateljskih", no ogled Hrvatske i Belgije na riječkoj Rujevici bit će sve samo ne to. Ovaj je susret generalna proba za ono što našu reprezentaciju čeka 17. lipnja u Teksasu – okršaj s Engleskom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Upravo će dvoboj s crvenim vragovima poslužiti kao poligon za isprobavanje nove taktičke zamisli koja bi trebala biti glavno oružje vatrenih u Sjevernoj Americi. Riječ je o sustavu s tri braniča u posljednjoj liniji, formaciji koja zahtijeva besprijekornu disciplinu i uigranost, a koju Dalić vidi kao idealno rješenje za neutraliziranje napadačke moći jednih od glavnih favorita turnira.

Komentara 2

Pogledaj Sve
DI
Dingač
17:43 02.06.2026.

Zašto bih plaćao HRT pretplatu ako hrvatska nacionalna televizija ne prenosi ni utakmicu Hrvatske protiv Belgije, dok strane državne televizije to normalno emitiraju? Građani financiraju HRT da bi služio javnosti, a ne političkoj promociji vlasti i beskrajnom samoreklamiranju političara. Javna televizija treba biti neovisna, kvalitetna i dostupna svim građanima, a ne alat za propagandu i ispiranje mozga. Ako HRT ne ispunjava svoju osnovnu svrhu i ignorira ono što građane stvarno zanima, onda ljudi imaju puno pravo tražiti ukidanje ili barem prestanak obveznog plaćanja pristojbe.

NE
Nemanadimak
17:12 02.06.2026.

Pa ovo je formacija 4-5-1

