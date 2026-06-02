Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Državni inspektorat prelomio

Prijavljen poslodavac kod kojeg je radio ubijeni maturant u Drnišu: Prijeti mu ogromna kazna

Drniš: Mirno okupljanje, prosvjed i molitva za ubijenog Luku Milovca
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
02.06.2026.
u 15:56

Poslodavac koji koristi rad učenika izvan školskih praznika ili bez odgovarajućeg ugovora o povremenom radu redovitog učenika može biti kažnjen iznosom od 6.630 do 13.270 eura

Državni inspektorat pokrenuo je prekršajni postupak protiv poslodavca za kojeg je radio maturant iz Drniša koji je sredinom svibnja tragično izgubio život tijekom dostave pizze. Kako su potvrdili za portal Srednja.hr, nadzorom je utvrđena osnovana sumnja da je učenik bio angažiran protivno odredbama Zakona o tržištu rada.

Podsjetimo, maturant L. M. ubijen je 16. svibnja u Drnišu dok je dostavljao pizzu Kristijanu Aleksiću. Budući da je riječ o datumu prije završetka nastavne godine za učenike završnih razreda srednjih škola, otvorilo se pitanje zakonitosti njegova angažmana. Prema Zakonu o tržištu rada, redoviti učenici mogu obavljati povremene poslove isključivo tijekom školskih praznika, posredstvom učeničkih servisa. Nastavna godina za maturante završila je 22. svibnja, šest dana nakon tragedije.

Državni inspektorat potvrdio je da je obavio nadzor kod poslodavca za kojeg je učenik radio te da je protiv njega podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu. "Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu određuje ministar nadležan za obrazovanje. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca je pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu", naveli su iz Državnog inspektorata za Srednja.hr.

Zakonom su za takve prekršaje predviđene novčane kazne. Poslodavac koji koristi rad učenika izvan školskih praznika ili bez odgovarajućeg ugovora o povremenom radu redovitog učenika može biti kažnjen iznosom od 6.630 do 13.270 eura. Slučaj je izazvao veliko zanimanje javnosti, osobito nakon što je otkriveno da je osumnjičeni Kristijan Aleksić ranije već bio osuđen za ubojstvo te da je protiv njega bio pokrenut postupak zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Nakon ubojstva maturanta pobjegao je s mjesta događaja, no policija ga je pronašla nekoliko sati kasnije. Zbog tragedije su u Drnišu i Šibeniku održani mirni prosvjedi građana i srednjoškolaca koji su upozoravali na propuste institucija. U međuvremenu je i Državno odvjetništvo utvrdilo niz propusta u postupanju Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u ranijem predmetu protiv Aleksića.

FOTO Zastave na pola koplja, puste ulice i upaljene svijeće: Drniš tuguje za ubijenim Lukom, cijeli grad otišao na pogreb
Drniš: Mirno okupljanje, prosvjed i molitva za ubijenog Luku Milovca
1/23
Ključne riječi
državni inspektorat Luka Milovac Drniš

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar krkcro
krkcro
16:08 02.06.2026.

Sad če ovaj biti više kažnjen nego ovaj ubojica i ti šta su mu omogućili da izađe iz zatvora

Avatar IvanR
IvanR
16:01 02.06.2026.

A socijalne službe koje su gada pustile iz zatvora?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!