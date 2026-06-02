Prijavljen poslodavac kod kojeg je radio ubijeni maturant u Drnišu: Prijeti mu ogromna kazna

Državni inspektorat pokrenuo je prekršajni postupak protiv poslodavca za kojeg je radio maturant iz Drniša koji je sredinom svibnja tragično izgubio život tijekom dostave pizze. Kako su potvrdili za portal Srednja.hr, nadzorom je utvrđena osnovana sumnja da je učenik bio angažiran protivno odredbama Zakona o tržištu rada.

Podsjetimo, maturant L. M. ubijen je 16. svibnja u Drnišu dok je dostavljao pizzu Kristijanu Aleksiću. Budući da je riječ o datumu prije završetka nastavne godine za učenike završnih razreda srednjih škola, otvorilo se pitanje zakonitosti njegova angažmana. Prema Zakonu o tržištu rada, redoviti učenici mogu obavljati povremene poslove isključivo tijekom školskih praznika, posredstvom učeničkih servisa. Nastavna godina za maturante završila je 22. svibnja, šest dana nakon tragedije.

Državni inspektorat potvrdio je da je obavio nadzor kod poslodavca za kojeg je učenik radio te da je protiv njega podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu. "Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu određuje ministar nadležan za obrazovanje. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca je pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu", naveli su iz Državnog inspektorata za Srednja.hr.

Zakonom su za takve prekršaje predviđene novčane kazne. Poslodavac koji koristi rad učenika izvan školskih praznika ili bez odgovarajućeg ugovora o povremenom radu redovitog učenika može biti kažnjen iznosom od 6.630 do 13.270 eura. Slučaj je izazvao veliko zanimanje javnosti, osobito nakon što je otkriveno da je osumnjičeni Kristijan Aleksić ranije već bio osuđen za ubojstvo te da je protiv njega bio pokrenut postupak zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Nakon ubojstva maturanta pobjegao je s mjesta događaja, no policija ga je pronašla nekoliko sati kasnije. Zbog tragedije su u Drnišu i Šibeniku održani mirni prosvjedi građana i srednjoškolaca koji su upozoravali na propuste institucija. U međuvremenu je i Državno odvjetništvo utvrdilo niz propusta u postupanju Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u ranijem predmetu protiv Aleksića.