Rimac pojašnjava detalje poslovanja svojih tvrtki: Bugatti Rimac ostvario je u 2025. godini ukupne prihode od 391,24 milijuna €

Poslovanje tvrtki u vlasništvu Mate Rimca godinama izaziva velik interes javnosti. Godinama unazad stalno su se postavljala pitanja o tome zašto nije profitabilan, odakle toliki gubici itd. Iz vida se pritom potpuno ispuštao “detalj” koji je vrlo jasan svakome tko se bavi konkretnim biznisom. Radilo se o startup fazi projekta u kojoj je zapravo najvažnije pronaći investitore koji vjeruju u viziju. U ovom slučaju viziju Mate Rimca. Kakva je njegova vizija, vidjet ćete u nastavku teksta, a za početak gole brojke.
Rimac grupa do sada je privukla više od dvije milijarde eura investicija. Investitori su itekako ozbiljni – Porsche, Hyundai, Softbank, Goldman Sachs, PIF, HOF Capital. Tvrtka Bugatti Rimac d.o.o. ostvarila je u 2025. godini ukupne prihode od 391,24 milijuna eura i neto dobit od 114,51 milijun eura, dok je matična tvrtka Rimac Group d.o.o. ostvarila 55,07 milijuna eura prihoda i 35,69 milijuna eura neto dobiti. U istom razdoblju Rimac Technology lani je ostvario prihod od 265 milijuna eura uz gubitak od 39 milijuna eura, dok je Project 3 Mobility bio u minusu od 21 milijun eura.
Sve najbolje Mati! Kritiziraju ga nesposobnjakovići koji u životu nisu ni pseću kućicu napravili a kod kuće ih žene maltretirajupa se iskaljuju svojim jadnim životom na sve uspješne ljude. Eh kad bi RH imala barem desetak takvih kompanija.
Da imamo više Rimaca bilo bi puno bolje.
Fasciniran sam uspjehom Mate Rimca. Iskrene čestitke i podrška od mene iako znam da to malo znači, ali eto izjašnjavam se. Sad očekujem salvu komentara o njegovom pokojnom ocu, o lažibradi, o lovi iz državne kase, i dr. Zanimljivo je gledati u koje dubine može prodrijeti zavidan komentator.