Turistički kolaps, a sada preokret: Noćenja u resortima su i po 139 eura, masovni popusti na sve strane...

Promet u Dubaiju se ponovno gomila, stolovi u restoranima se pune, a letovi su uglavnom nastavljeni. Naizgled, život u ovoj turističkoj metropoli izgleda gotovo normalno. Ipak, grad se suočava s teškom stvarnošću, iako je infrastruktura u funkciji, povjerenje je palo, a hoteli i ugostiteljski objekti rade više nego ikad kako bi uvjerili posjetitelje da se vrate. Dubai je desetljećima gradio svoj globalni turistički brend na obećanju kojem se malo koja destinacija na Bliskom istoku mogla mjeriti, a to je stabilnost. Čak i kada su se sukobi rasplamsali diljem regije, ostli su luksuzno sigurno utočište i učinkovita globalna tranzitna točka za međunarodne posjetitelje. No mjesecima nakon što je sukob u koji je upleten Iran poremetio zračni prostor nad Zaljevom i doveo do napada dronovima na neke od najprepoznatljivijih znamenitosti Dubaija, grad se suočava s jednim od najznačajnijih testova u svojoj modernoj povijesti dok nastoji vratiti povjerenje putnika i oživjeti turistički sektor koji je dugo bio temelj njegovog gospodarstva.

Za mnoge stanovnike, svakodnevni život se vratio. Napadi dronovima na UAE i dalje se događaju sporadično, ali su upozorenja velikih razmjera o ranim sukobima prestala. Ljudi sve manje izlaze, jer su mnogima plaće smanjene, a troškovi života nastavljaju rasti zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Hrana i plin su značajno poskupjeli. Upozorenja za putovanja i dalje su na snazi ​​od strane nekoliko zapadnih vlada. Iako su letovi uglavnom nastavljeni, stručnjaci iz industrije kažu da bi obnova povjerenja mogla biti puno teža od ponovnog otvaranja zračnih ruta. Iako su upozorenja za putovanja iz više zapadnih zemalja (SAD, Kanada, Australija) i dalje na snazi, u Dubai ipak stižu turisti, samo drugačiji. Rusi, Libanonci i obitelji iz regije sve više koriste Dubai kao relativno sigurno utočište.

Fatma Ammar živi u Bejrutu i došla je u grad posjetiti svoja dva sina za islamski blagdan Eid Al-Adha. "Dubai mi se i dalje čini puno sigurnijim mjestom od Bejruta", rekla je. "Način na koji su se UAE nosili s ratom vrlo je umirujući i osjećam se izuzetno sigurno ovdje u usporedbi s domom, ali nažalost, navikla sam na rat, tako da me nešto ovakvo ne bi spriječilo da vidim svoje sinove", dodaje. Regionalni sukob je ipak ostavio traga. Dok je Fairmont The Palm već popravio manju štetu od napada dronova i sada pokušava privući posjetitelje posebnim ponudama, druge znamenitosti poput Burj Al Araba zatvorene su zbog "obnove", piše CNN.

U međunarodnoj zračnoj luci Dubai i dalje leti više od 40 zrakoplovnih kompanija, a tranzitni putnici i dalje održavaju promet u onome što je bilo najprometnije zrakoplovno središte na svijetu, iako u manjem broju. Zračna luka je također bila meta napada u ranim fazama sukoba, ali putnicima još nije vidljiva nikakva šteta. Međunarodna zračna luka Zayed u Abu Dhabiju također je užurbana, a putnici se okupljaju oko duty-free trgovina. No, opet, neke velike aviokompanije su primjetno odsutne.

Naim Maadad, osnivač i izvršni direktor tvrtke Gates Hospitality, koja uključuje brendove odmarališta i restorana poput Six Senses Zighy Bay u Omanu i Ultra Brasserie u Dubaiju, rekao je da su upozorenja o putovanjima potaknula putnike da preispitaju situaciju.

"Mislim da je to stvorilo oklijevanje, a ne temeljno narušilo povjerenje u same UAE", rekao je. "Zračne luke, hoteli, restorani i atrakcije ostaju u potpunosti funkcionalni. Veći izazov je psihološki. Savjeti za putovanja, ograničenja osiguranja i međunarodni naslovi neizbježno utječu na ponašanje potrošača, čak i ako je stvarnost na terenu vrlo drugačija. Stoga industrija mora više raditi na tome da prenese sigurnost, transparentnost i povjerenje, a da pritom ne izgleda kao da odbacuje šire regionalne osjetljivosti", dodaje.

Maadad je rekao da je utjecaj utjecao i na domaće i na međunarodno poslovanje, što je rezultiralo "manjim prometom".

Aleksandr Supinski, vlasnik TicToc Travela, tvrtke za fototurizam sa sjedištem u Dubaiju, rekao je da "postoji veliki jaz između načina na koji se situacija ponekad predstavlja u zapadnim medijima i onoga što se zapravo događa na terenu u Dubaiju". Rekao je da su izvješća o kolapsu turističke industrije u Dubaiju pogrešna te da grad funkcionira kao i obično, a aktivnosti poput tematskih parkova i obilazaka su otvorene. Priznaje da postoji "usporavanje" zbog rata i zatvaranja zračnog prostora. Rekao je da je nekim zaposlenicima dao dulje godišnje odmore zbog smanjene potražnje, ali je optimističan da će se turistička situacija u potpunosti oporaviti do listopada.

Victor Abou-Ghanem, izvršni direktor tvrtke STORY Hospitality, također je rekao da upozorenja o putovanjima utječu na povratak posjetitelja. "Za obitelj koja planira odmor, vladino upozorenje, ograničenje osiguranja ili strah od poremećaja leta mogu biti dovoljni za odgodu putovanja, čak i ako sama destinacija normalno funkcionira", rekao je. Novac je također faktor, dodao je, a cijene nafte utječu na avionske karte. "U nesigurnim razdobljima mnogi putnici postaju osjetljiviji na cijene. Neki će preferirati jeftinije destinacije, kraće letove ili mjesta bliže domu", kazao je.

Prema financijskim uslugama tvrtke Moody's, predviđa se da će popunjenost hotela u Dubaiju pasti na samo 10% za drugo tromjesečje, s 80% prije sukoba. "Ovo predstavlja učinkovito zatvaranje velikih dijelova ugostiteljskog sektora", rekli su. Vodstvo Dubaija odgovorilo je ambicioznim paketom mjera podrške usmjerenih na ubrzanje oporavka. To uključuje suspenziju hotelske pristojbe koja se naplaćuje po noćenju u luksuznim objektima, ukidanje općinske naknade od 7% koja se primjenjuje na hotelske i restoranske račune, odgodu prodajnih naknada povezanih s ugostiteljstvom i ukidanje naknada za odgodu i otkazivanje dozvola za događaje. Vlasti su također dopustile hotelima, hotelskim apartmanima i kućama za odmor da odgode plaćanje prodajnih naknada za smještaj i ugostiteljstvo na tri mjeseca u nastojanju da se smanji pritisak na operatere dok se broj posjetitelja ne oporavi.

Diljem grada, tvrtke su odgovorile promocijama i poticajima kakvi se rijetko viđaju tijekom procvata turizma u Dubaiju nakon pandemije. Arapski modni dizajner koji živi u Dubaiju gotovo 20 godina i koji je želio ostati anoniman, rekao je da se opseg popusta koji se sada nude diljem emirata razlikuje od svega što je vidio izvan pandemije Covid-19, posebno u odmaralištu J1 Beach. "Mnoga od ovih mjesta koja su prije bila prepuna sada nude ove super popuste“, rekao je.

Neke veće ugostiteljske tvrtke premještaju osoblje izvan regije kako bi ublažile utjecaj manjeg broja kupaca, čak i dok tvrde da su poslovanje ponovno poraslo od početnog pada na početku sukoba. Yannis Stanisière, glavni operativni direktor međunarodne gastronomske destinacije COYA, koja ima podružnice u Abu Dhabiju i Dubaiju, rekao je da je njegova tvrtka poslala zaposlenike u poslovne prostore u Barceloni i na Ibizu. LEVA Hotels, koji upravlja hotelom sa 178 soba i apartmana u Dubaiju, također je rekao da je zadržao punu radnu snagu. Hoteli su se i dalje morali agresivno natjecati za goste, što znači da postoje ponude koje se mogu pronaći. Ritz-Carlton Dubai u Jumeirah Beach Residence promovira pakete popodnevnog čaja dva za jednu, dok Mandarin Oriental Jumeirah nudi popuste do 20% za goste koji borave dvije ili više noći. LEVA je izjavila da nudi dinamičnije cijene kako bi reagirala na tržište.

Drugi su se objekti okrenuli nomadskom radnom tržištu. Rove Hotels, koji upravlja nizom objekata u emiratu, nedavno je pokrenuo paket "radnog smještaja" uz pristupačne sobe. Luksuzni resorti uveli su neke od najizdašnijih poticaja. Tijekom praznika Eid, Fairmont The Palm ponudio je gostima kredit za resort u iznosu od 100% cijene sobe, učinkovito omogućujući posjetiteljima da povrate vrijednost svog smještaja trošeći na restorane, spa tretmane i rekreacijske sadržaje. Resort je također promovirao posebne cijene za dugotrajne boravke i stalne goste 162 dolara po noćenju (oko 139 eura), uključujući kredite koji se mogu iskoristiti u restoranima, wellness i rekreacijskim sadržajima.

Unatoč promocijama, postoje znakovi da se dijelovi ugostiteljskog sektora počinju stabilizirati. Neki stanovnici kažu da su nedavno imali koristi od popusta ili da im je lako pronaći inače teško dostupne stolove u ekskluzivnim mjestima poput Zume, ali ih je sve teže pronaći.

Unatoč tome, mnoga poduzeća i dalje se bore sa slabijom potražnjom, a neka mjesta, poput prestižnih objekata u Atlantisu, taktički su zatvorena zbog obnove kako bi se pripremila za bolja vremena koja dolaze. Turistički analitičari kažu da izazov s kojim se suočava Dubai nadilazi stopu popunjenosti ili rezervacije restorana. Uspješno su prebrodili prethodne krize, od globalne financijske krize do pandemije Covid-19, uglavnom zahvaljujući financijskoj snazi, ulaganjima u infrastrukturu i brzim političkim odgovorima. Posljedice rata u Iranu predstavljaju drugačiji test jer izravno pogađaju percepciju sigurnosti koja je temelj privlačnosti grada milijunima međunarodnih posjetitelja.