Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽESTOKA OFENZIVA

FOTO Paklena noć u Ukrajini: Rusija zasula gradove stotinama dronova i projektila, među mrtvima i djeca

Drone and Missile Attack Kills 13 in Ukraine - Kyiv Region
Foto: ABACA/ABACA
1/24
Autor
Tea Tokić
02.06.2026.
u 17:16

Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je kako je riječ o "jasnoj poruci Moskve" te ponovno pozvao zapadne saveznike, prije svega Sjedinjene Države, da hitno pošalju dodatne sustave protuzračne obrane Patriot

Rusija je tijekom noći na utorak izvela jedan od najžešćih raketnih i bespilotnih napada na Ukrajinu od početka invazije, pri čemu je poginulo najmanje 18 osoba, a više od stotinu ih je ozlijeđeno. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro, dok su napadi zabilježeni i u Harkivu te nizu drugih ukrajinskih regija. Prema podacima ukrajinskih vlasti, Rusija je tijekom noći lansirala više od 650 dronova i 73 projektila različitih tipova, uključujući balističke rakete i hipersonične projektile Zircon, koje je posebno teško presresti.

Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je kako je riječ o "jasnoj poruci Moskve" te ponovno pozvao zapadne saveznike, prije svega Sjedinjene Države, da hitno pošalju dodatne sustave protuzračne obrane Patriot. „Ovo je bio napad velikih razmjera i apsolutno jasna poruka Rusije, ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih udara, ovakvi će se napadi nastaviti“, poručio je Zelenski.

Glavni cilj napada bio je ukrajinski glavni grad. Zračni alarm u Kijevu trajao je više od tri sata, a tisuće stanovnika potražile su zaklon u postajama podzemne željeznice, noseći sa sobom kućne ljubimce, madrace i najnužnije stvari. Prema posljednjim podacima gradskih vlasti, u Kijevu je poginulo najmanje šest osoba, dok je ozlijeđeno gotovo 80 ljudi, među njima i troje djece, piše Kyiv Post. Napadi su izazvali požare i velika razaranja u više gradskih četvrti. Oštećeno je najmanje devet višekatnica, dječji vrtić, medicinska ustanova, poslovne zgrade i administrativni objekti. U pojedinim dijelovima grada došlo je i do prekida opskrbe električnom energijom za oko 140.000 stanovnika.

Fotografije s mjesta događaja prikazuju guste oblake dima i velika oštećenja stambenih objekata. „Nismo mogli shvatiti što se događa, izgledalo je kao apokalipsa“, rekla je stanovnica Kijeva Olha Mudra za Kyiv Post, koja je nakon udara izašla iz zgrade sa svojom šestogodišnjom kćeri. Posebno teško pogođen bio je jugoistočni grad Dnipro, gdje je djelomično srušena stambena zgrada. Broj poginulih tijekom dana kontinuirano je rastao, a lokalne vlasti navečer su izvijestile da je život izgubilo najmanje 15 osoba. Među žrtvama su i djeca. Spasioci su iz ruševina izvukli tijela trogodišnjeg djeteta i osmogodišnjeg dječaka. Ozlijeđeno je najmanje 35 ljudi, uključujući maloljetnike. Oštećeno je oko 50 stambenih objekata, a više od dvije tisuće prozora je razbijeno. Uništeni su i brojni civilni objekti, uključujući autosalon, benzinsku postaju, komunalne objekte i obrazovne ustanove. Među poginulima nalazi se i pripadnik ukrajinske hitne službe Anton Jarmolenko, koji je stradao dok je bio na putu prema mjestu prethodnog napada.

Napadi su pogodili i Kharkiv, gdje su dronovi pogodili industrijsku zonu i stambena područja. Ozlijeđeno je više od deset osoba, uključujući dijete, a oštećene su stambene zgrade i prehrambena tvrtka. Šteta na civilnoj infrastrukturi prijavljena je i u regijama Mikolajiv, Poltava, Sumi, Černihiv i Zaporižja.

Zelenski je posljednjih dana uputio pismo američkom predsjedniku Donald Trump i američkom Kongresu, tražeći dodatne sustave protuzračne obrane. Prema ukrajinskim dužnosnicima, odgovor iz Washingtona još nije stigao. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha pozvao je saveznike na „konkretne korake“, uključujući dodatnu vojnu pomoć i pooštravanje sankcija protiv Rusije.  „Moskva gubi na bojištu. Nijedan broj projektila to ne može promijeniti. Ono što možemo promijeniti jest sposobnost Rusije da nastavi s terorom“, poručio je.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći izvelo „masovni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa“ na objekte ukrajinske obrambene industrije. Tvrde da su pogođena postrojenja za vojnu proizvodnju u Kijevu i drugim dijelovima zemlje. Istodobno je Kremlj poručio da je rat ušao u „novu fazu“, optužujući Ukrajinu za napade na civile na teritorijima pod ruskom kontrolom.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su uspjele srušiti ili omesti 602 drona i 40 projektila, no nije potvrđeno jesu li među presretnutim ciljevima bili i hipersonični projektili Zircon, koje Rusija predstavlja kao jedno od svojih najnaprednijih oružja.

Napadi su izazvali reakciju i u susjednoj Poljskoj, koja je tijekom noći podigla vojne zrakoplove radi zaštite vlastitog zračnog prostora. U međuvremenu, i pojedine ruske regije bile su meta ukrajinskih napada dronovima. U ruskoj regiji Krasnodar Krai izbio je požar u rafineriji nafte Ilski, dok je u pograničnoj regiji Belgorod ozlijeđen jedanaestogodišnji dječak nakon udara ukrajinskog drona u stambenu kuću.
FOTO Pogledajte prvu zajedničku vojnu vježbu Srbije i NATO-a. Helikopteri, oklopna vozila i 600 vojnika
Drone and Missile Attack Kills 13 in Ukraine - Kyiv Region
1/24
Ključne riječi
napad dron Ukrajina Rusija

Komentara 3

Pogledaj Sve
GN
GNKDZ1986
17:37 02.06.2026.

Od ruSSa samo su odvratniji likovi koji pokušavaju opravdati ruSSke zločine.

TE
Teodor
17:33 02.06.2026.

mnogo više mrtvih noćas u divljačkim napadima na Libanon

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!