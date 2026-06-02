PRIVATNI ŽIVOT MLADOG TALENTA

FOTO Srce Joška Gvardiola ukrala je seksi plavuša! On da nije nogometaš bio bi ribar poput svog oca

Rijeka: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.06.2026.
u 18:35

O privatnom životu jednog od najuspješnijih hrvatskih nogometnih reprezentativaca Joška Gvardiola malo se zna. Ono što je sigurno jest da 24-godišnji branič uživa veliku popularnost, ali i ono najvažnije - najveću podršku svoje obitelji. Tu su za njega roditelji Tihomir i Sanja Gvardiol te njegove sestre Franka i Lorena, a srce mu je ukrala studentica Lu

Hrvatska nogometna reprezentacija danas protiv Belgije u Rijeci igra prvu od dvije pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama koje počinje za 10 dana. Utakmicu su obilježili povratci dva važna igrača za izbornika Zlatka Dalića - Matea Kovačića i Joška Gvardiola. Igrači Manchester Cityja posljednjih su mjeseci imali problema s povredama, no sada su spremni ponovno pružiti maksimum za hrvatski dres. I dok Mateu podršku pruža supruga Izabel Kovačić, Joška bi na Rujevici mogla bodriti njegova djevojka, Lu Mastrović. Podsjetimo, Joško i Lu zajedno su snimljeni na na proslavi brenda čija je vlasnica Izabel Kovačić. Objavljeno je nekoliko fotografija s proslave, a na jednoj od fotografija Izabel i njezin suprug Mateo Kovačić poziraju s Gvardiolom i Mastrović. Fotografiju, 10. po redu, možete pogledati u objavi s Instagrama niže u tekstu. Bilo je to drugo pojavljivanje u javnosti Joška i Lu, Naime, lijepa studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i stoper Manchester Cityja prvi put su zajedno viđeni na sam Badnjak, kada je par viđen u popularnom kafiću u Bogovićevoj ulici u središtu Zagreba.

Tada su snimljeni u romantičnom zagrljaju i ubrzo su se pojavile glasine kako su u vezi. Navodno su zajedno već nekoliko mjeseci, a tijekom tog perioda za njihovu romansu znali su samo bliski članovi obitelji i prijatelji. Tijekom blagdanskog druženja u centru Zagreba kemija između nogometaša i njegove pratilje bila je i više nego očita. Joško je u jednom trenutku kupio buket ruža, od kojih je jednu darovao svojoj odabranici, a ostatak je podijelio drugim djevojkama u društvu, što je izazvalo opće oduševljenje. Lu Mastrović, studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Dolazi iz obrazovane i sportski orijentirane obitelji, a život joj je od malih nogu ispunjen disciplinom i ljubavlju prema sportu. Na fotografiji ispod možete ju vidjeti prvu slijeva kako pozira u društvu Izabel i partnerice Erlinga Haalanda nakon Cityjeve pobjede u finalu kupa ranije ove godine.

Foto: Instagram screenshot

Osim spomenutog, o privatnom životu jednog od najuspješnijih mladih nogometnih reprezentativaca Joška Gvardiola zna se malo. Ono što je sigurno jest da 24-godišnji branič uživa veliku popularnost, ali i ono najvažnije - najveću podršku svoje obitelji. Tu su za njega roditelji Tihomir i Sanja Gvardiol te njegove sestre Franka i Lorena. 

Rijeka: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo
Lorena Gvardiol ima otključan profilna na društvenoj mreži Instagram, dok Franka ima privatan - odnosno zaključan profil za javnost. Lorena je tako nedavno podijelila predivnu fotografiju sa sestrom Frankom i napisala "Sestra" i dodala emotikon narančastog srca. Lijepa crnka i brineta pozirale su u jednom kafiću nasmijane. - "Nema ništa ljepše od sestrinske ljubavi", "Predivne ste", "Prelijepe" - samo su neki od komentara na društvenoj mreži Instagram ispod njihove zajedničke fotografije. 

Inače, u prosincu 2022. godine za ove atraktivne sestre pisalo se da su obje studentice te da su zaposlene. Lorena se bavi modelingom te je radila u prodaji u jednoj firmi, a Franka trenira rukomet. Karizmatične i lijepe Zagrepčanke koje su također kao i njihov brat Joško talentirane za sport s tribina na Svjetskom prvenstvu u Katru su uz roditelje pratile Joška kako igra vrhunske utakmice za našu reprezentaciju, a vjerujemo kako će istu podršku imati i u Americi.

Za Joška interes pokazuju najveći svjetski klubovi, a trenutačno igra u prvaku Engleske Manchester Cityju. Prije samo sedam godina tramvajem je s Maksimira s treninga i utakmica odlazio kući na Srednjake gdje je živio s ocem, majkom i sestrama. – Nije čudno što je Joško išao tramvajem nakon utakmice, nije mu to prvi put. Išao je svaki put kad ga nitko od nas nije mogao voziti. Suprug i ja radimo, tako da ga nismo mogli uvijek voziti - kazala nam je tada mama Sanja. 

– Iako polažem vozački, još se uvijek nekako najbolje osjećam u tramvaju. Nekada me zna suigrač odbaciti do kuće, nekada odem pješke jer uživam hodati… No, otkako me netko slikao u tramvaju, malo mi je neugodno jer sad svaki put kada uđem netko vadi mobitel – rekao je tada Gvardiol.

Rijeka: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo
A isto tako Joško bi katkada nakon treninga u Maksimiru znao sjesti na tramvaj broj 11 i produžiti do Trga bana Jelačića pa otići na Dolac praviti društvo ocu u ribarnici.  – Da nisam nogometaš, vjerojatno bih krenuo očevim stopama – kazao nam je Joško u jednom od svojih prvih intervjua. Nakon što je ostvario transfer u RB Leipzig, Joško Gvardiol kupio je obitelji kuću u Rakitju, u mirnoj oazi, podalje od gradske vreve i asfalta, nedaleko istoimenoga jezera. 

ZO
Zorica48
19:25 02.06.2026.

Super decko.

Ultravox
Ultravox
19:18 02.06.2026.

U Zagrebu? Di? Na Jarunu? Jedno je radit' u ribarnici, drugo je bit' ribar.

Scuderia
Scuderia
19:04 02.06.2026.

Pa neće valjda kao onaj Englez uzeti žensku koja ima duplo više kilograma od njega sportaša.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

