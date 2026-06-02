Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI GEOPOLITIČKI POTRES

Šok na istoku Europe: predsjednica bi glasala za nestanak vlastite države

Autor
Dino Brumec
02.06.2026.
u 15:50

Prvi put Rumunjsku i Moldaviju istodobno vode lideri koji podržavaju ponovno ujedinjenje i uopće ne skrivaju svoju potporu takvim ambicijama

Mogu li se ujediniti Moldavija i Rumunjska? U obje zemlje službeni je jezik rumunjski, a dvije trećine Moldavaca rumunjskog je podrijetla. Predsjednica Moldavije Maia Sandu štoviše govori da bi na hipotetskom referendumu glasala za ujedinjenje s Rumunjskom. Ta je zemlja za mnoge u Moldaviji simbol Zapada, ali i država matica od koje ju je povijest otrgnula. Rumunjska je isto tako članica Europske unije, dok je Moldavija bivša sovjetska republika i jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, zbog čega mnogi Moldavci najlakši put modernizacije vide preko Bukurešta. No, dok ta mogućnost golica neke na europskom zapadu, u Moldaviji žive i Rusi, Ukrajinci te neki Moldavci koji u mogućnosti ujedinjenja s Rumunjskom vide potencijalnu "geopolitičku katastrofu" koju treba spriječiti. Rusija se tradicionalno bori protiv te opcije, zbog čega se u ovoj maloj zemlji već desetljećima vodi pravi geopolitički boj između Zapada (Bukurešta, poslije i Bruxellesa) i Istoka (Moskve). Danas se Moldavija nalazi samo pred jednim izborom: Rusija ili Rumunjska?

Ključne riječi
moldavija Rumunjska

Komentara 3

Pogledaj Sve
TO
Torabora19
15:53 02.06.2026.

Pa i kod nas bi predsjednik a i gradonačelnik glavnog grada glasali za nestanak države.

Avatar Navijač
Navijač
16:03 02.06.2026.

A kod nas kao nebi? Rumunjsko Moldavski spoj je daleko prirodniji i logičniji o d Hrvatsko srpskog , na primjer nikada se nisu poklali međusobno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!