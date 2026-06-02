Šok na istoku Europe: predsjednica bi glasala za nestanak vlastite države

Mogu li se ujediniti Moldavija i Rumunjska? U obje zemlje službeni je jezik rumunjski, a dvije trećine Moldavaca rumunjskog je podrijetla. Predsjednica Moldavije Maia Sandu štoviše govori da bi na hipotetskom referendumu glasala za ujedinjenje s Rumunjskom. Ta je zemlja za mnoge u Moldaviji simbol Zapada, ali i država matica od koje ju je povijest otrgnula. Rumunjska je isto tako članica Europske unije, dok je Moldavija bivša sovjetska republika i jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, zbog čega mnogi Moldavci najlakši put modernizacije vide preko Bukurešta. No, dok ta mogućnost golica neke na europskom zapadu, u Moldaviji žive i Rusi, Ukrajinci te neki Moldavci koji u mogućnosti ujedinjenja s Rumunjskom vide potencijalnu "geopolitičku katastrofu" koju treba spriječiti. Rusija se tradicionalno bori protiv te opcije, zbog čega se u ovoj maloj zemlji već desetljećima vodi pravi geopolitički boj između Zapada (Bukurešta, poslije i Bruxellesa) i Istoka (Moskve). Danas se Moldavija nalazi samo pred jednim izborom: Rusija ili Rumunjska?