Starmer nakon objave potresne snimke mladića koji je umirao u lisicama: 'Osjećao sam mučninu'

Britansku javnost posljednjih dana potresa slučaj 18-godišnjeg Henryja Nowaka, mladića koji je prošlog prosinca smrtno izboden u Southamptonu, a kojemu su policajci po dolasku na mjesto događaja stavili lisice dok je ležao na ulici teško ranjen i molio za pomoć. Slučaj je ponovno dospio u središte pozornosti nakon što je na sudu objavljena snimka policijskih kamera na kojoj se vidi kako Nowak govori policajcima: „Uboden sam“ i „Ne mogu disati“, dok mu jedan od policajaca odgovara: „Ne mislim da jesi, prijatelju.“

Njegov ubojica, 23-godišnji Vickrum Digwa, u ponedjeljak je osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva. Tijekom intervencije Digwa je policiji tvrdio da je upravo on žrtva rasističkog napada, zbog čega su policajci u početku posumnjali u verziju događaja koju je iznosio teško ozlijeđeni mladić.

Prema informacijama iznesenima na suđenju, Digwa je nakon napada policiji rekao da ga je Nowak rasistički napao. Iako je Henry ležao na tlu s teškim ozljedama, policajci su mu stavili lisice i tretirali ga kao potencijalnog osumnjičenika. Kasnije je utvrđeno da je Digwa lagao te da je upravo on napao i usmrtio 18-godišnjaka.n Sudac William Mousley tijekom izricanja presude upozorio je da je slučaj izazvao rasne napetosti diljem Ujedinjenog Kraljevstva, dok su objavljene snimke dodatno pojačale kritike na račun policije.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je danas da postoje „ozbiljna pitanja“ na koja policija mora odgovoriti. „Apsolutno je ispravno da ovaj slučaj istraži neovisno policijsko nadzorno tijelo. Jasno je da postoje ozbiljna pitanja koja treba razjasniti, posebno kako su optužbe za rasizam utjecale na donošenje odluka u ovom slučaju“, rekao je Starmer, prenosi BBC. Dodao je kako ga je, kao oca 17-godišnjeg sina, gledanje snimke ostavilo potresenim. „Henry Nowak bio je ljubazan, promišljen i voljen mladić. Njegova smrt bila je razorna za njegovu obitelj i sve koji su ga poznavali“, poručio je premijer.

Slučaj je izazvao i političke prijepore u britanskom parlamentu. Konzervativni zastupnik i ministar unutarnjih poslova Chris Philp ustvrdio je da se ne radi o izoliranom incidentu, već o problemu koji proizlazi iz postojećih policijskih smjernica vezanih uz borbu protiv rasizma. Philp je pritom spomenuo policijsku inicijativu „Police Anti-Racism Commitment“, nastalu iz Akcijskog plana za rasnu jednakost iz 2022. godine, tvrdeći da su policijske snage pod pritiskom da posebnu pozornost posvećuju prijavama rasizma. S druge strane, organizacije koje se bore protiv rasizma već godinama upozoravaju da su pripadnici crnačkih i azijskih zajednica i dalje nerazmjerno često predmet policijskih zaustavljanja i pretraga u Engleskoj i Walesu.

Čelnik reformističke stranke Reform UK Nigel Farage ocijenio je da je slučaj dokaz postojanja „Britanije s dvostrukim standardima“. „Lažna optužba za rasizam u tom je trenutku bila važnija od činjenice da je jedna osoba umirala“, rekao je Farage, dodajući da je „strah od toga da nekoga proglase rasistom bio veći od potrebe da se istraži ubojstvo Henryja Nowaka“. Nowakova obitelj oštro je kritizirala postupanje policije, navodeći da je njihov sin bio tretiran „nehumano i ponižavajuće“ u posljednjim trenucima života. Ipak, Henryjev otac pozvao je javnost da tragediju ne koristi za širenje podjela. „Ne želimo da se Henryjeva smrt koristi za stvaranje dodatne mržnje, podjela ili napetosti u društvu“, poručio je. U međuvremenu je policija Hampshirea potvrdila da je jedan od četvorice policajaca uključenih u slučaj napustio službu, dok su preostali i dalje aktivni. Svi se trenutačno vode kao svjedoci u istrazi koju provodi neovisno tijelo za nadzor rada policije.