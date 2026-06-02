Nikola Grmoja: 'Ne čudi me što se Plenkoviću ne sviđa ideja o Herceg-Bosni. Njegova politika ovisi o tome što mu gazde u Bruxellesu kažu'

Vlada gazi one koji bi pune naš proračun i koji bi trebali biti kičma našeg gospodarstva poput paušalnih obrtnika. I koji sada proračun opet spašavaju jer novci odlaze gdje ne bi trebali odlaziti. Cijelo ovo vrijeme svjedočili smo rasipanju javnog novca od strane Vlade, ali i ogromnim korupcijskim aferama i sad imamo nekakvo lovljenje u mutnom oko paušalnih obrta. Što radi Porezna uprava? Jasno mi je da ne radi ništa jer da radi svoj posao ne bismo imali Vedrana Pavleka. Porezno opterećenje obrtnika neće dovesti do rješavanja inflacije. Dogodit će se to da će rasti cijene usluga i svega ostaloga i to će se sve opet preliti na potrošače. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a predsjednik stranke Most Nikola Grmoja.

Most se ne slaže ni s povećanjem paušala za male iznajmljivače u turizmu. - Ne bih volio da se naša turistička politika vodi na način da ide u smjeru i u korist velikih hotelskih kuća, a to se zapravo događa. Ne bih volio da se gaze naši mali iznajmljivači. Meni je jasno da će netko reći da oni nisu porezno opterećeni. Nisu bili, ali Vlada je prošle godine njihova davanja već povećala-kazao je Grmoja. Stava je i da bi država uštede trebala naći u rezanju broja zaposlenih, smanjenju dužnosničkih plaća, ali i u teritorijalnom ustroju.

Kazao je da ljudi misle da su svima u javnom sektoru rasle plaće, ali da to nije slučaj. - Imamo situaciju da su nekima u javnom sektoru, a među ostalim i dužnosnicima, plaće rasle nevjerojatno puno, a paralelno uz to imamo i ogroman rast zaposlenih u javnom sektoru. Treba napraviti analizu, vidjeti gdje imamo previše ljudi, a gdje premalo i ljude, gdje se to može, raspodijeliti. Ako za neke nema potrebe posao bi trebali tražiti u privatnom sektoru - kazao je Grmoja. Za dužnosničke plaće kazao je kako smatra da bi ministri i svi koji su na tako odgovornim pozicijama trebali za svoj rad biti plaćeni jer su i prvi na udaru. Međutim, plaće saborskih zastupnika, nastavio je previsoke su obzirom na stanje u društvu, a posebno za one zastupnike koji na posao dolaze samo petkom glasati, a takvih je, dodao je, 70 ili 80 posto i uglavnom su u vladajućoj većini.

Grmoja je kazao i kako se ne slaže s predsjednikom Milanovićem da općine ne treba "dirati". Stava je da općine kao takve mogu zadržati svoje ime, grb pa i načelnika, ako će biti volonter. Međutim, sve poslove koje jedna općina danas radi treba, kaže, obavljati najbliži grad i na taj način napravile bi se velike uštede. Zalaže se i za ukidanje županija, a nije niti za regije jer bi takav teritorijalni ustroj, otvorio mogućnost regionalizacije koju Most kao nacionalna patriotska stranka, naglasio je, ne želi. - Mi ne želimo da jačaju te autonomaške regionalne tendencije u hrvatskom društvu - poručio je.

Šef Mosta obećao je i referendum o zaštiti gotovinskog novca. Po Hrvatskoj održavaju tribine na kojima govore zašto je važno zaštititi plaćanje gotovinom, a okupili su i više od tisuću volontera. - Ne mislimo srljati, previše smo iskusni. Jedina smo politička stranka u povijesti Hrvatske koja je uspješno prikupila potpise za referendum. To je iznimno težak i zahtjevan posao. Zato mi želimo provesti kampanju prije nego što krenemo u tu priču kako bismo ljudima osvijestili koliko je pitanje gotovine važno - kazao je. Ne vjeruje da će referendum moći pripremiti za jesen i ne "cilja" prikupljanje potpisa za pred izbore za koje ne vjeruje da će biti prijevremeni. - Mislim da će biti redovni izbori jer je Plenković svjestan da cijelo vrijeme priča o stabilnosti i rušenje Vlade za njega bi bila loša poruka - kazao je.

Plenković se možda nada, nastavio je, da će afere koje su mu iskrsle s vremenom se smiriti kao i da će se stanje na Bliskom istoku oko Irana primiriti. No za HDZ će, kazao je, situacija biti samo gora i gora jer je ljudima dosta. -To smo mogli vidjeti na primjeru Mađarske gdje je nakon šesnaest godina Orban pao. Plenković nije šesnaest godina u sedlu, ali je tu negdje. Ne vučem ja paralele među njima u smislu politika. To je neusporedivo. Ali je sigurno da postoji jedno zasićenje, a vidimo i da su rezultati jako loši - kazao je Grmoja. Veliki prostor tu vidi upravo za svoj Most jer je i alternativa koja se nudi, a to su SDP i Možemo, za Grmoju isto tako loša i ne vidi način kako će s liderom kao što je Siniša Hajdaš Dončić nešto postići na izborima.

- Bilo bi bolje da SDP ima nekog lidera koji se meni ne sviđa, ali koji ima nekakvu težinu. Ovdje se radi o tome da ti ljudi nemaju nikakvu političku težinu. A uostalom, to je moguće vidjeti u anketama kojima ja previše ne vjerujem. Među prvih pet najpopularnijih političara nema nikog iz SDP a osim Biljane Borzan koja se bavi Nutellom pa onda valjda mora biti pozitivna većini birača-kazao je Grmoja koji je jako zadovoljan rejtingom Mosta i kaže da je veći nego što je bio kada su sa strankom bili Marija i Nino Raspudić i da to pokazuje da Most raste i da je uvjeren da će biti ključna politička snaga.

Za nove trzavice na relaciji HDZ-Domovinski pokret koji sada traži jednu izbornu jedinicu u BiH ili povratak Herceg Bosne Grmoja je kazao da mu je drago da i druge političke opcije dolaze na pozicije koje Most zagovara godinama. - Hrvati su jedini stabilan faktor unutar Bosne i Hercegovine koji želi opstanak Bosne i Hercegovine i koji je branio Bosnu i Hercegovinu i glasao na referendumu za Bosnu i Hercegovinu. Ali ako nas netko preglasava, ako nam netko uskraćuje prava, ako netko krši Dejtonski ugovor, onda Hrvati imaju pravo tražiti svoju federalnu jedinicu - kazao je.

Na pitanje kako bi to konkretno pomoglo Hrvatima u BiH kazao je da da je točno da ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali i da je najveća gospodarska aktivnost u BiH u dijelovima gdje žive Hrvati. - To bi nam dalo određenu političku autonomiju unutar Bosne i Hercegovine. Odluke bi donosili sami. Ne bismo bili preglasani od strane Bošnjaka i riješili bismo puno problema. Bošnjaci su se pomirili i sa Republikom Srpskom koja je nastala na zločinu pa što ne bi i s hrvatskim entitetom - rekao je. Ne čudi ga što se premijeru Plenkoviću ideja DP-a ne sviđa jer Plenkovićeva politika, kazao je, ovisi o tome što mu kažu gazde u u Bruxellesu. Plenković i hrvatski interesi, dodao je, ne mogu u istu rečenicu.

Na pitanje je li moguć savez Mosta i DP-a uoči idućih izbora kazao je kako im trebaju partneri političari i političke stranke koje su u potpunosti autonomne i čiste i koje su alternativa Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi. A na pitanje je li im HDZ prihvatljiv ukoliko promijeni predsjednika Grmoja je kazao kako bez Plenkovića u HDZ- u nema ničega. - Nisam tu previše optimističan jer tu se promijeni glava, ali politike ostaju. Most nije fokusiran na druge političke stranke, niti ću ući u političku utakmicu na način da razmišljam s kim bi mogao surađivati. Ako Most napravi odličan rezultat, a hoće, svi će trčati oko nas - rekao je. Ne smatra da je optimist jer to tvrdi već takvi vjetrovi, kaže, pušu diljem Europe, a zapuhali su i u Hrvatskoj.

Kao primjer vidi i koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu i to je, kaže, rekao i pred bivšom britanskom premijerom neki dan u Rumunjskoj, da je Hrvatska dobar primjer kako ljudi žele nacionalni naboj, povratak kršćanskim vrijednostima i korijenima. I zato, zaključio je, ljevica ne može biti alternativa HDZ ispražnjenom od bilo kakvih vrijednosti već samo Most. Upitan kako gleda na to što zastupnik Mosta Marin Miletić jako simpatizira Ivana Anušića i čak ga i zaziva kao nekoga tko bi trebao voditi HDZ rekao je da je Miletiću možda Anušić bliži u retorici od Plenkovića te ponovio da se ne bavi drugim političarima. - Mislim da je neozbiljno petljati se u to tko će biti predsjednik HDZ a ili tko će biti predsjednik SDP a. Mene to ne zanima. Ja priželjkujem da sve te stranke imaju što slabije lidere da Most dobije što veće povjerenje. Mislim da je glavna pogreška nekih stranaka što su gledali jednim okom što rade oni, a drugim okom što se događa u HDZ- u - kazao je.

Na pitanje znači li to da su naučili na vlastitim greškama Grmoja je kazao da Most nije previše gledao HDZ i da su na svake izbore izašli sami. Govorio je i o tragediji u Drnišu koja je otvorila pitanje reforme pravosuđa. Kazao je kako je primjetno da ljevica za tu temu nije zainteresirana kao niti predsjednik Milanović iz čega iščitava da je hrvatsko pravosuđe ne samo plod politika HDZ a, nego i ljevice. - Sve suce u Hrvatskoj su izabrali zajednički HDZ i SDP. Sadašnju predsjednicu Vrhovnog suda izabrao je Zoran Milanović-kazao je. Jedino rješenje vidi u potpunom remontu pravosuđa. - Potrebna je promjena zakonodavnog okvira. Vidjeti kako ubrzati sudske procese. Trebamo stegovne mjere za suce koji ne rade svoj posao i promjene u Državnom sudbenom vijeću kojeg sam nazvao izvorom korupcije. Trebamo promjene na Vrhovnom sudu i promjene u DORH-u za koji je isto očito da ne radi svoj posao-kazao je.

Traži i strože kazne za počinitelje kaznenih djela, pa i doživotnu kaznu zatvora za ubojstva poput onoga u Drnišu. Za brojne komentare simpatizera Mosta na društvenim mrežama stranke koji idu u smjeru zagovaranja smrtne kazne kazao je da na to gledao kao na posljedicu tragedije u Drnišu i da on kao kršćanin ne može biti za smrtnu kaznu dok god imamo funkcionalan zatvorski sustav. -Kada toga ne bi bilo bio bih za smrtnu kaznu. Katolička crkva je kroz svoju povijest podržavala smrtnu kaznu sve do nastanka funkcionalnog zatvorskog sustava. Sada se i Papa protivi smrtnoj kazni. Ja osobno, dok god imamo funkcionalan zatvorski sustav, tome nisam sklon. Razumijem frustraciju ljudi i razumijem da se ovo što ću reći neće mnogima svidjeti, ali to je moje duboko uvjerenje. Ja protiv svojih uvjerenja ne mislim ići da bi se svidio biračkom tijelu - zaključio je Grmoja.