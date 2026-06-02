može vas skupo koštati

Mobitel zvoni, vi se javite, a s druge strane tišina? Ne, nije pogreška, već opasna prijevara – evo što učiniti

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
02.06.2026.
u 12:30

Sve veći broj građana prima pozive s nepoznatih brojeva nakon kojih uslijedi muk. Iako se čini kao tehnička smetnja, stručnjaci upozoravaju da se radi o prvoj fazi sofisticirane prijevare osmišljene za provjeru aktivnih telefonskih brojeva.

Gotovo svatko je doživio taj scenarij: mobitel zazvoni, na zaslonu je nepoznat broj, a nakon javljanja s druge strane odjekuje samo tišina. Veza se ubrzo prekida, ostavljajući vas u nedoumici. Mnogi će to pripisati lošem signalu, no istina je zlokobnija. Riječ je o namjernoj metodi koju koriste kibernetički kriminalci. Iza ovih poziva ne stoje ljudi, već automatizirani računalni programi, takozvani autodialeri, čiji je jedini cilj masovno provjeravati koji su telefonski brojevi aktivni. Njihov sustav istovremeno zove ogroman broj linija, a kada se osoba javi, on bilježi uspjeh. Onog trenutka kada odgovorite na poziv, sustav vas registrira kao "živu" metu, a vaš broj time dobiva na vrijednosti jer je potvrđeno da iza njega stoji stvarna osoba. Ta tišina je zapravo trenutak obrade ili neuspješnog spajanja na slobodnog operatera.

Jednom kada je vaš broj potvrđen kao aktivan, on postaje roba na crnom tržištu. Provjerene liste brojeva prodaju se kriminalnim skupinama koje ih zatim koriste za ciljane napade. U danima koji slijede možete očekivati val lažnih poziva iz "banke", dostavne službe ili pozive s lažiranim lokalnim brojevima, što se naziva "spoofing". No, opasnost je još veća. Prevaranti koriste tihe pozive i za snimanje vašeg glasa. Dovoljno je da izgovorite samo "Halo?" ili "Da" kako bi zabilježili uzorak. Pomoću umjetne inteligencije, taj kratki zapis od samo nekoliko sekundi može se iskoristiti za stvaranje uvjerljivog glasovnog klona kojim se potom zovu vaši bližnji, lažira hitna situacija poput prometne nesreće i traži hitna uplata novca na račun prevaranta, prenosi Bitdefender

Najvažnije pravilo obrane jest izbjegavanje bilo kakve interakcije. Ako primite poziv s nepoznatog broja koji ne očekujete, najsigurnije je ignorirati ga. Legitimni pozivatelji, poput liječnika ili dostavljača, ostavit će govornu ili tekstualnu poruku. Ako se ipak javite i naiđete na tišinu, odmah prekinite vezu. Nemojte čekati, postavljati pitanja ili izgovarati bilo što. Svaka izgovorena riječ, pa čak i uzdah, može biti signal sustavu da je s druge strane čovjek. Apsolutno nikada nemojte uzvraćati poziv na propušteni nepoznati broj. Često se radi o međunarodnim premium brojevima čije pozivanje može rezultirati astronomskim računom, a ujedno ponovno potvrđujete da je vaš broj aktivan i spreman za daljnje napade.

Iskoristite i tehnologiju koja vam je dostupna. Svaki moderni pametni telefon nudi opciju blokiranja pojedinačnih brojeva. Čim primite sumnjiv tihi poziv, odmah blokirajte taj broj. Iako će prevaranti vjerojatno koristiti druge brojeve, time im barem djelomično otežavate posao. Razmislite o aktivaciji opcija poput "Utišaj nepoznate pozivatelje" koje automatski preusmjeravaju sve pozive s brojeva koji nisu u vašem imeniku izravno na govornu poštu. Postoje i brojne aplikacije za zaštitu od neželjenih poziva koje mogu automatski filtrirati poznate prevarante. Ključno je educirati i svoje bližnje, pogotovo starije članove obitelji. Objasnite im mehanizam tihih poziva i uspostavite "sigurnu riječ" s obitelji. Znatiželja i neinformiranost su ono na što prevaranti računaju, a znanje je najbolja obrana.
CH
ChongToolong
14:46 02.06.2026.

Izostavljen je glavni argument - telecom operateri od toga zaradjuju i nemaju ni najmanji interes to spriječiti, a mogu. U cemu je problem blokirati takvu tunguzijsku drzavu pa makar bila i Slovenija. Treba napraviti pritisak da se stvar rijesi na izvoru problema, onda bi svi ovi ostali savjeti bili nepotrebni.

