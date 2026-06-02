SASUO PALJBU

Trump pobjesnio na Netanyahua: 'J****o si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Svi te mrze'

Trump
Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.06.2026.
u 07:46

Jedan izvor upoznat s pozivom rekao je da je Trump bio "ljut" i u jednom trenutku viknuo na Netanyahua

Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom pozivu punom psovki kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog eskalacije sukoba u Libanonu, rekla su za Axios dva američka dužnosnika i treći izvor upoznat s pozivom. Podsjećaju da je ranije Iran zaprijetio da će odustati od pregovora sa SAD-om o izraelskim akcijama u Libanonu. Tijekom poziva, Trump je nazvao Netanyahua "ludim" i optužio ga za nezahvalnost, prema dva izvora. Također je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut. Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump rekao Netanyahuu da će ispunjenje njegovih prijetnji bombardiranjem libanonske prijestolnice dodatno izolirati Izrael diljem svijeta. Američki dužnosnik je rekao da je navdno ovako Trump reagirao: "Jebeno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam te. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga."

Drugi izvor upoznat s pozivom rekao je da je Trump bio "ljut" i u jednom trenutku viknuo na Netanyahua: "Što dovraga radiš?" Američki dužnosnik također je rekao je da je Trump znao da Hezbollah puca na Izrael i da se Izrael mora braniti, ali je posljednjih dana smatrao da Netanyahu eskalira na nesrazmjeran način. Drugi američki dužnosnik rekao je da je Trump zabrinut zbog činjenice da je Izrael ubio toliko civila u Libanonu te da se protivi tome što Izraelci ruše zgrade kako bi uništili ijednog zapovjednika Hezbollaha.

Trump i Netanyahu su u prošlosti imali nekoliko napetih poziva, ali su i dalje blisko koordinirali po pitanju Irana i drugih pitanja. Jedan dužnosnik rekao je da je ovo bio jedan od Trumpovih najgorih poziva s Netanyahuom otkako se vratio na dužnost. Trumpov bijes čini se potaknut činjenicom da je Netanyahuova odluka o eskalaciji u Libanonu prijetila da uništi njegove pregovore s Iranom.

Nakon poziva, Trump je na Truth Socialu objavio da se pregovori o Iranu "nastavljaju brzim tempom".

Netanyahu je nakon poziva objavio izjavu u kojoj je rekao da je Trumpu rekao da će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ako Hezbollah ne prestane napadati Izrael te da će u međuvremenu Izrael nastaviti svoje operacije u južnom Libanonu. "Naš stav ostaje isti", napisao je Netanyahu. Njegov ured nije odgovorio na zahtjev za komentar, piše Axios.

PO
potepuh
08:10 02.06.2026.

Pa to je kompliment izrećen u žargonu.

Avatar Arba
Arba
08:22 02.06.2026.

E moj Donalde, pa znaš da pas maše repom,a ne rep psom. Ti si rep, a gazda maše.

Avatar Samodesno
Samodesno
08:12 02.06.2026.

Učenik gori od učitelja.

