Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČAN SLUČAJ

Došla na granicu s 55 kovčega: Carinici su se pošteno iznenadili kad su ih otvorili

Koferi na granici
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit
VL
Autor
Mateja Papić
02.06.2026.
u 15:21

Velik broj komada prtljage pobudio je sumnju da bi se među njima mogla nalaziti neprijavljena roba ili krijumčarena roba.

Neobičan slučaj zabilježen je na graničnom prijelazu Thayngen u švicarskom kantonu Schaffhausen, gdje je žena koja živi u Švicarskoj privukla pozornost carinskih službenika zbog čak 55 kofera i torbi koje je prevozila u kombiju. Kako je priopćio švicarski Savezni ured za carinu i graničnu sigurnost (BAZG), žena je sama putovala iz Njemačke prema Švicarskoj kada su službenici odlučili detaljnije pregledati njezin teret. Velik broj komada prtljage pobudio je sumnju da bi se među njima mogla nalaziti neprijavljena roba ili krijumčarena roba.

Fotografija objavljena na Facebook profilu BAZG-a prikazuje desetke kofera i torbi poslaganih ispred ispražnjenog kombija tijekom kontrole. Kako bi provjerili sadržaj prtljage, carinici su svih 55 kofera i torbi pregledali mobilnim rendgenskim uređajem. Kontrola je trajala oko 20 minuta.

Na kraju se pokazalo da nije bilo nikakvih nepravilnosti. Prema navodima carinskih vlasti, žena je prevozila isključivo osobne stvari koje je posjedovala i prije putovanja te nije bilo robe kupljene u inozemstvu koju bi trebalo prijaviti. Putnica je tijekom kontrole tvrdila da je riječ samo o njezinoj osobnoj prtljazi. Budući da nisu pronađeni nikakvi dokazi o kršenju propisa, carinske službe nisu poduzele daljnje mjere i nakon završetka pregleda žena je bez poteškoća nastavila putovanje u Švicarsku.

FOTO Strašna tragedija iznenada je zaustavila karijeru domaćeg glazbenika: Danas je neprepoznatljiv
Koferi na granici
1/15
Ključne riječi
carinici carina kufer kovčeg Thayngen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!