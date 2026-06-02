Došla na granicu s 55 kovčega: Carinici su se pošteno iznenadili kad su ih otvorili

Neobičan slučaj zabilježen je na graničnom prijelazu Thayngen u švicarskom kantonu Schaffhausen, gdje je žena koja živi u Švicarskoj privukla pozornost carinskih službenika zbog čak 55 kofera i torbi koje je prevozila u kombiju. Kako je priopćio švicarski Savezni ured za carinu i graničnu sigurnost (BAZG), žena je sama putovala iz Njemačke prema Švicarskoj kada su službenici odlučili detaljnije pregledati njezin teret. Velik broj komada prtljage pobudio je sumnju da bi se među njima mogla nalaziti neprijavljena roba ili krijumčarena roba.

Fotografija objavljena na Facebook profilu BAZG-a prikazuje desetke kofera i torbi poslaganih ispred ispražnjenog kombija tijekom kontrole. Kako bi provjerili sadržaj prtljage, carinici su svih 55 kofera i torbi pregledali mobilnim rendgenskim uređajem. Kontrola je trajala oko 20 minuta.

Na kraju se pokazalo da nije bilo nikakvih nepravilnosti. Prema navodima carinskih vlasti, žena je prevozila isključivo osobne stvari koje je posjedovala i prije putovanja te nije bilo robe kupljene u inozemstvu koju bi trebalo prijaviti. Putnica je tijekom kontrole tvrdila da je riječ samo o njezinoj osobnoj prtljazi. Budući da nisu pronađeni nikakvi dokazi o kršenju propisa, carinske službe nisu poduzele daljnje mjere i nakon završetka pregleda žena je bez poteškoća nastavila putovanje u Švicarsku.